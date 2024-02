Chinas Superstar will über Neubrandenburg nach Paris

Die Beiden haben alles erreicht im Sport. Sie ist Asiens erfolgreichste Leichtathletin, er hat als Trainer mit seinen Sportlerinnen 29 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften geholt. Beweisen müssen sie niemandem mehr etwas, dennoch arbeiten Chinas Kugelstoß-Star Lijiao Gong und Dieter Kollark noch einmal zusammen. Ihr Ziel sind die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Dafür ist Gong für die nächsten Monate zu Kollark nach Neubrandenburg gekommen; die 35-Jährige ist überzeugt, dass sie sich nur mit dem 79-jährigen Erfolgstrainer ihren Traum erfüllen kann - noch einmal Olympiasiegerin zu werden. 2021 in Tokio gewann Gong ihr erstes Olympia-Gold, in Paris möchte sie den Triumph wiederholen. "Deshalb wollte ich unbedingt zu Dieter Kollark, ich glaube, mit ihm sind die Aussichten besser", sagt sie.

Und sie ist überzeugt: Was schon einmal gut war, kann wieder gut werden. Dieter Kollark hatte die Chinesin vor ein paar Jahren zu ihrem ersten großen internationalen Erfolg geführt. Von 2014 bis 2018 trainierte sie unter ihm bereits in Neubrandenburg, 2017 feierte Lijiao Gong dann ihren ersten wichtigen Titel. Die Kugelstoßerin wurde Weltmeisterin; damals in London gewann sie Gold mit 19,94 Metern. Gong sagt, dass sie das nie vergessen habe.

2021 in Tokio wurde Lijiao Gong Olympiasiegerin. (Foto: Michael Kappeler )

Jetzt die Rückkehr an den Tollensesee. "Herr Kollark hat einfach diese Erfahrung, mit älteren Athleten zu trainieren", sagt die Athletin, die mit einer kleinen Gruppe nach Neubrandenburg gekommen ist, zu der auch ein chinesischer Nachwuchs-Kugelstoßer zählt. In Neubrandenburg will das Duo in den nächsten Wochen vor allem an der Technik feilen. Gong ist die letzte Weltklasse-Athletin, die noch mit der Angleittechnik stößt. Ansonsten sind nahezu alle Kugelstoßerinnen längst aufs Drehstoßen umgestiegen.

Lijiao Gong hat auch in Asien alles gewonnen

"Ihr Trainingszustand ist gut, obwohl sie die letzten beiden Jahre fast ohne Trainer gearbeitet hat. Wir werden viel an den Grundlagen arbeiten", sagt Dieter Kollark. In der Hallensaison soll Gong nur einmal starten, am Sonntag in Rochlitz (Sachsen), der Fokus liegt ganz klar auf Paris. Der einstige Trainer von Kugelstoß-Olympiasiegerin Astrid Kumbernuss und Diskuswurf-Weltmeisterin Franka Dietzsch sagt, dass das Projekt für ihn schon etwas Besonderes sei. "Beweisen muss ich keinem mehr etwas, ich habe alles erreicht. Aber dass eine 35-Jährige bei Olympia um eine Medaille mitkämpfen kann, das ist eine schöne Herausforderung. Es macht viel Spaß, mit ihr zu trainieren, weil sie trainieren will."

Ihre Erfolge haben ihrem Ehrgeiz offensichtlich nicht geschadet. Und die gab es reichlich: Die Chinesin ist nicht nur Olympiasiegerin, sondern holte bei Olympia auch Silber (London 2012) und Bronze (Peking 2008). Sie gewann dazu bei acht Weltmeisterschaften in Folge eine Medaille, dabei zweimal den Titel. "Das hat noch nie ein Leichtathlet geschafft", sagt Dieter Kollark. Selbstredend, dass die Kugelstoßerin in Asien ebenfalls alles abgeräumt hat.

In Neubrandenburg fühlt sich Lijiao Gong indes schon wieder pudelwohl. Und sie hat Veränderungen wahrgenommen: "Die Innenstadt ist hübsch geworden." Bei den Hallenlandesmeisterschaften der Leichtathleten im Jahnsportforum durfte der Kugelstoß-Star einen Teil der Siegerehrung vornehmen. Es gab viel Applaus von den Zuschauerrängen, als der Hallensprecher den Star aus China vorstellte. "Es war schön, so herzlich empfangen worden zu sein", sagt sie. Dass Lijiao Gong nun monatelang fern der Heimat sein wird, stört sie nicht. "Ich habe ein klares Ziel, Gold in Paris. Alles andere ist jetzt nicht wichtig", sagt die Kugelstoßerin. Ihr deutscher Trainer macht der Konkurrenz in Paris schon mal eine Ansage: „Gong musst du erst einmal schlagen.“

Für Dieter Kollark könnten die Spiele in Paris nicht nur wegen Lijiao Gong ganz besondere werden. Seine Diskuswerferinnen Claudine Vita und Julia Harting möchten ebenso das Paris-Ticket. Drei Athletinnen bei den Olympischen Spielen - für den 79-jährigen Startrainer wäre es wohl der perfekte Sommer.