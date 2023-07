Spätestens wenn sich der Bundeskanzler zu Wort meldet, ist klar, dass es sich um eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung handelt. Olaf Scholz, ja die gesamte Bundesregierung, wünsche der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauenfußball–WM „viel Glück für das erste Spiel gegen Marokko und einen erfolgreichen Turnierverlauf“, ließ der Kanzler einen Tag vor Beginn des Turniers in Australien und Neuseeland über seinen Sprecher ausrichten. Dass Scholz eine Reise nach Down Under vom Erfolg abhängig macht, zeigt: Die Erwartungshaltung an die DFB–Frauen ist seit der erfolgreichen EM im Vorjahr enorm gestiegen — nicht nur beim Regierungschef, sondern in ganz Deutschland.

Zum einen ist dies eine große Auszeichnung, schließlich spielten die Fußballerinnen über Jahre hinweg im Schatten der Männer vor fast leeren Rängen. Dass sie nun unter der Beobachtung von Millionen Zuschauern stehen, ist aber zugleich eine hohe Bürde. Während die Frauen bei der EM vor allem mit ihrer Unbekümmertheit und attraktiven Spielweise die Herzen der deutschen Fußballfans eroberten, tragen sie dieses Mal einen schweren Rucksack voller Erfolgserwartung auf dem Rücken.

Erfolg der WM wichtig für weitere Entwicklung

Und dieser wird nicht leichter dadurch, dass viele von den Spielerinnen erwarten, nach den zuletzt blamablen Vorstellungen der Männerteams endlich wieder eine Fußball–Euphorie in Deutschland zu entfachen. Das ist nicht fair und nicht zielführend. Für die Frauen geht es nicht darum, den Ausputzer für ihre männlichen Kollegen zu geben, sondern darum, ihre eigene positive Entwicklung, die sie im vergangenen Jahr angestoßen haben, weiter voranzutreiben.

Zwar hat sich in den vergangenen Monaten in Sachen Zuschauerinteresse, Strukturen und Professionalisierung viel getan, doch gefestigt ist dieser Prozess noch lange nicht. Das wurde spätestens bei den unwürdig langen Verhandlungen um die Übertragungsrechte und der Ablehnung des DFB bei der Angleichung der Erfolgsprämien an die Männer dokumentiert. Eine erfolgreiche WM würde sicher helfen, weitere Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Andererseits besteht bei einem frühen Aus das Risiko, dass der gerade erst gestartete Euphorie–Zug ganz schnell wieder ausgebremst wird.