Fußball

Ceferin: Sicherheit bei Fußball-EM „größte Sorge“

Nyon / Lesedauer: 1 min

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sorgt sich um die Sicherheit bei der EM in Deutschland. (Foto: Hans Punz/apa/dpa )

In geopolitisch höchst unsicheren Zeiten wird in Deutschland die Fußball-EM gespielt. Der UEFA-Präsident ist in Sorge - appelliert aber.