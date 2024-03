Bundesliga: Bayern gewinnen - Kovac in Wolfsburg unter Druck

Der FC Bayern hat den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen zumindest vorerst auf sieben Punkte verkürzt. Der Rekordmeister gewann in der Fußball-Bundesliga bei Schlusslicht Darmstadt 98 nach Rückstand mit 5:2 (2:1). Bayer kann am Sonntag im Spiel beim SC Freiburg wieder davonziehen. Die weiteren Partien am Samstag des 26. Spieltags standen insbesondere im Zeichen des Kampfes gegen den Abstieg.

Beim VfL Wolfsburg wächst durch das 1:3 (1:1) gegen den FC Augsburg der Druck auf Trainer Niko Kovac. Wolfsburg rutschte auf Platz 14 ab. Der FSV Mainz 05 kletterte durch das 2:0 (1:0) gegen den Tabellen-15. VfL Bochum vorbei am 1. FC Köln auf den Relegationsplatz 16. Der 1. FC Union Berlin belegt nach dem 2:1 (0:0) gegen Werder Bremen jetzt Platz 13 hinter Borussia Mönchengladbach, das beim 1. FC Heidenheim nach Führung nur zu einem 1:1 (1:0) kam.

Die Bayern waren in der Anfangsphase der Partie in Darmstadt klar spielbestimmend und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Das erste Tor erzielte aber Darmstadts Tim Skarke (28.) nach starker Vorarbeit von Mathias Honsak. Der Rekordmeister brauchte nicht lange, um ins Spiel zurückzufinden: Noch vor der Pause trafen Jamal Musiala (36.) zum Ausgleich sowie Harry Kane (45.+1) zur Führung. Wieder Musiala (64.) sorgte für die beruhigende 3:1-Führung, ehe auch noch Serge Gnabry (74.) und Mathys Tel (90.+3) trafen. Der zweite Darmstadt-Treffer durch Oscar Vilhelmsson (90.+5) hatte keine Auswirkungen mehr.

Wolfsburg in Unterzahl

Patrick Wimmer (9.) erzielte zwar die Wolfsburger Führung. Kurz vor der Pause sah der 22-Jährige von Schiedsrichter Timo Gerach für ein Foul nahe am Strafraum an Kevin Mbabu die Rote Karte. Der Unparteiische wertete die Aktion als Notbremse. Den fälligen Freistoß schoss Arne Maier (45.+3) zum Ausgleich für Augsburg ins Tor. Nach der Pause drehte Kristijan Jakic (61. und 79.) die Partie endgültig.

Vier Tage nach dem Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Drittligist 1. FC Saarbrücken brachte Robin Hack (9.) die Gladbacher in Führung. Die Heidenheimer steigerten sich und wurden durch den Ausgleich durch Eren Dinkci (66.) belohnt.

Mainz profitierte von einem Foul von Bochums Torwart Manuel Riemann an Jonathan Burkardt im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst zur Führung in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3). Erneut Burkardt (71.) entschied die Partie.

Für Union war Yorbe Vertessen (50.) zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst mit einem kräftigen Linksschuss erfolgreich. Dann traf Brenden Aaronson nach guter Kombination nur zwei Minuten später aus ähnlicher Position zum zwischenzeitlichen 2:0. Mitchell Weiser (63.) brachte Bremen zurück ins Spiel, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.