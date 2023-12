Champions League

Bundesliga auf dem Weg zu fünftem Königsklassen-Startplatz

Nyon / Lesedauer: 1 min

Die Bundesliga auf dem Weg zu fünftem Champions-League-Startplatz. (Foto: Nick Potts/Press Association/dpa )

In der kommenden Spielzeit gibt es 36 statt 32 Startplätze in der Champions League. Für die in dieser Saison starken Bundesliga-Vertreter ist eine Belohnung möglich.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 08:43 Von: Deutsche Presse-Agentur