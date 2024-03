Box-Talente küren in Waren ihre MV-Meister

In Waren/Müritz beginnen an diesem Wochenende die diesjährigen Landesmeisterschaften im Boxen für die Altersklassen Schüler (U13) bis Jugend (U19). Insgesamt bewerben sich 186 Faustkämpferinnen und Faustkämpfer in 68 Gewichtsklassen um die Titel und Medaillen.

Das Landes-Leistungszentrum des BC Traktor Schwerin stellt mit 35 Sportlern neben dem BC Greifswald (24) und Phönix Stralsund (18) das stärkste Aufgebot. Aber auch die Boxtalente aus den kleineren Vereinen hegen durchaus Titelambitionen.

So schickt die SG Aufbau Altentreptow sieben Aktive ins Meisterschaftsrennen, darunter alleine drei Boxerinnen. Insgesamt neun Sportler klettern vom PSV Neubrandenburg ins Seilquadrat, jeweils sechs Boxer haben der SSV Einheit Teterow, Boxing Demmin und Motor Eggesin gemeldet. Drei Kämpfer kommen vom Gastgeber ESV Waren. Die Kämpfe beginnen an beiden Tagen um 11 Uhr.