Biathlet Doll holt Bronze im Einzel - Bö mit 19. Gold

Benedikt Doll hat mit Bronze im Einzel die zweite deutsche Medaille bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto gewonnen. Der 33-jährige Schwarzwälder musste sich nach einem Schießfehler nur den norwegischen Brüdern Johannes Thingnes Bö und Tarjei Bö geschlagen geben. Beide hatten ebenfalls jeweils eine Strafminute auf dem Konto.

Einen Tag nach dem überraschenden Silber für Janina Hettich-Walz bei den Frauen sorgte Doll mit der zweiten WM-Einzelmedaille seiner Laufbahn auch bei den Herren des Deutschen Skiverbands für die erhoffte Erlösung. Nach 20 Kilometern hatte Doll im Ziel 1:53,2 Minuten Rückstand auf den alten und neuen Champion Bö.

Der Skandinavier verteidigte seinen Titel erfolgreich und holte zudem bereits das 19. WM-Gold seiner Karriere. Für ihn war es der zweite Triumph in Tschechien. Nun ist Bö nur noch einen Titel davon entfernt, mit Rekord-Weltmeister Ole Einar Björndalen gleichzuziehen. Selbst ein Schießfehler konnte den Dominator nicht stoppen, nah heran kam nur sein älterer Bruder Tarjei, der auch einen Fehler schoss. Die Norweger hatten zuvor bereits einen Dreifach-Erfolg im Sprint und einen Fünffach-Triumph im Jagdrennen gefeiert. Doll schaffte es als erster Nicht-Norweger, eine Einzelmedaille in Nove Mesto zu gewinnen.

Die deutschen Skijäger von Bundestrainer Uros Velepec haben am Wochenende noch zwei weitere Chancen in der Staffel und im abschließenden Massenstart. In Oberhof waren die Herren im Vorjahr erstmals seit 1976 in WM-Rennen ohne Medaille geblieben.