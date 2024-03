Beim Haffmarathon könnte ein Streckenrekord wackeln

Wenn am Samstag in Ueckermünde die 39. Auflage des Haffmarathons gestartet wird, steht eine Entscheidung bereits vorher fest. Bei den Frauen wird es auf jeden Fall eine neue Siegerin geben und damit wohl auch eine neue Landesmeisterin über die 42,2 Kilometer.

Titelverteidigerin Bettina Köhler vom HSV Neubrandenburg will im April in Hamburg einen Marathon laufen und verzichtet deshalb auf den Start in Ueckermünde, wo traditionell auch immer Mecklenburg-Vorpommerns Marathonmeister gekürt werden. In den Fokus rückt dafür eine Läuferin, die nicht nur Titelkandidatin Nummer eins ist, sondern auch für einen neuen Streckenrekord sorgen könnte.

Katrin Bemowski von der HSG Uni Greifswald steht am Samstag am Haff vor ihrem dritten Marathon. Ihre aktuelle Bestzeit liegt bei 3:03,04 Stunden, die sie im Vorjahr bei ihrem Debüt in Dresden rannte. Anfang Dezember lief sie in Valencia nur wenige Sekunden langsamer. "Der Entschluss für Ueckermünde fiel ziemlich spontan, auch wenn mein Training gar nicht so auf den Marathon ausgelegt ist. Ich fühle mich gut, die Gelegenheit ist günstig", sagt die Greifswalderin. Passiert nichts Außergewöhnliches, dürfte Gold weg sein. Der Kampf um die weiteren Podestplätze könnte aber spannend werden, es gibt mehrere Medaillenkandidatinnen.

Den Streckenrekord hält Angelika Schlender-Kamp vom HSV, die sich 2016 mit 3:09,38 Stunden den MV-Titel im Marathon holte. Bei den Männern ist noch immer der Schweriner Matthias Ahrenberg der Läufer, der den Haffmarathon bisher am schnellsten rannte: 2007 erreichte er nach 2:30,33 das Ziel.

Sven Lorenz will den Marathon genießen

Diese Marke zu unterbieten, dürfte am Samstag kein Thema sein. Auch wenn mit Vorjahressieger Stefan Lange (LG Schwerin) und Tim Klatt vom LAV Waren/Müritz zwei starke Läufer gemeldet sind. Lange gewann im Vorjahr in 2:44,18 Stunden, konnte in diesem Winter aber nicht so intensiv wie damals trainieren. "Mal schauen, was machbar ist", sagt der 42-Jährige. Seine Bestzeit steht bei 2:38,05, die er 2019 in Frankfurt/Main rannte. Fix unterwegs war auch schon Tim Klatt. 2018 lief er die 42,2 Kilometer in Berlin in 2:42,45. Eine Erkältung in der Vorbereitung warf ihn jetzt allerdings ein wenig zurück.

Stefan Lange gewann im Vorjahr den Marathon-Titel in MV. (Foto: Thomas Krause )

Im lokalen Marathon-Fokus steht Sven Lorenz vom 1. LAV Torgelow, der 2006 am Haff triumphierte. Nach schwierigen Jahren mit Corona und Krankheiten hat er ganz andere Ziele: "Die Zeit ist für mich zweitrangig. Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich einen Marathon noch schaffe. Auch, weil ich gerade hier ja einige Marathons nicht zu Ende gebracht habe."

Der 39. Haffmarathon wird am Samstag um 11 Uhr am Ueckermünder Gymnasium gestartet. Ausdauersportler müssen dabei nicht unbedingt Marathon laufen, sondern können alternativ auch 21,1, 5 und 2 Kilometer lange Strecken absolvieren. Für Walker sind Distanzen über 21,1, 14 und 7 Kilometer im Angebot. "Mit den Meldezahlen auch beim Marathon sind wir ganz zufrieden", sagte Rennleiter Frank Greiner-Mai vom Gastgeber SV Einheit Ueckermünde. Aktuell liegen knapp 260 Meldungen auf allen Strecken vor. Der Haffmarathon hat schon immer damit zu kämpfen, dass er sehr früh in der Laufsaison ausgetragen wird.