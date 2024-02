Bayer und Bayern im Gleichschritt zum Topspiel

Bayer Leverkusen geht mit zwei Punkten mehr als der FC Bayern München ins Spitzenspiel der beiden Meisterschaftsanwärter am kommenden Wochenende.

Der Tabellenführer gewann in der Fußball-Bundesliga mit 2:0 (1:0) bei Schlusslicht SV Darmstadt 98, während die Bayern nach Rückstand mit 3:1 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach siegten und dran blieben. Der VfB Stuttgart festigte Platz drei mit einem 3:1 (2:1) beim SC Freiburg und hat drei Punkte mehr als Verfolger Borussia Dortmund, der Freitagabend nur 0:0 beim 1. FC Heidenheim gespielt hatte.

Im Kampf gegen den Abstieg musste auch der FSV Mainz 05 mit dem 0:1 (0:1) gegen Werder Bremen einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der VfL Bochum verpasste beim 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg den Sieg in der Schlussphase.

Bayerns Angstgegner legt vor

Bayer tat sich eine halbe Stunde lang schwer mit der dichten Darmstädter Abwehr. Dann traf Nathan Tella (33.) nach einer Flanke von Alejandro Grimaldo per Kopf. Leverkusen bestimmte auch in der Folge das Spiel, erneut der 24 Jahre alte Tella (52.) legte in der zweiten Halbzeit nach.

In München jubelten nach gut einer halben Stunden die Gästefans, weil Nico Elvedi (35.) traf. Ausgangspunkt war ein schwacher Pass von Bayerns Nationaltorwart Manuel Neuer. Youngster Aleksandar Pavlovic (45.) erzielte aber noch vor der Pause den Ausgleich, ehe Harry Kane (70.) und Matthijs de Ligt (86.) die Bayern feiern ließen.

Traumstart beim VfB, Augsburg rettet spätes Remis

Deniz Undav (3.) und Chris Führich (7.) brachten den VfB in Freiburg früh deutlich in Führung. Freiburgs Merlin Röhl schwächte sein Team zusätzlich, er sah nach einem Foul an Maximilian Mittelstädt bereits in der 18. Minute die Rote Karte. Lukas Kübler (45.+11) traf dennoch in der sehr langen Nachspielzeit zum Anschluss für die Gastgeber. Mittelstädt (74.) entschied die Partie.

Für Mainz spitzte sich die Lage früh im Spiel zu. Bremens Nationalspieler Marvin Ducksch (2.) traf nach einem missglückten Klärungsversuch von Anthony Caci zur Gästeführung. Die Gastgeber schafften es zu selten, aus ihrer Überlegenheit Chancen zu kreieren.

In Bochum traf Moritz Broschinski (33.) sehenswert zur Führung. Der VfL verdiente sich den Halbzeitstand mit einer konzentrierten Abwehrleistung, Augsburg blieb ungefährlich. Durch das Handspiel von Ivan Ordets in der Schlussphase kam der FCA dennoch zum Ausgleich - Ermedin Demirovic (90.+1) verwandelte den fälligen Handelfmeter.