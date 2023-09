Am 5. Oktober 2022 passiert es. Schon wieder. Giulia Gwinn verletzt sich im Training der deutschen Nationalmannschaft. Wenig später die Schock-Diagnose: Es ist wieder ein Kreuzbandriss, wie schon 2020, dieses Mal im linken Knie. Und das alles knapp 10 Monate vor der Frauen-WM in Australien und Neuseeland.

Eine Hiobsbotschaft, mitten hinein in eine bundesweite Euphorie, losgetreten durch den Vize-Europameister-Titel am 31. Juli 2022.

Bei mir war das Erste, was kam, dann die WM, weil ich dann auf dem Platz schon dachte "Scheiße, das könnte echt knapp werden. Und dann schießen dir die Tränen sofort in die Augen." Giulia Gwinn in der Doku "Fall. Rise. Gwinn."

Die Dokumentation "Fall. Rise. Gwinn" des FC Bayern, Gwinns Verein, begleitet die 24-jährige Häflerin auf ihrem schwierigen Weg zurück auf den Platz.

Die Region als Heimathafen

"Wenn ich an Heimat denke, dann ist das der Ort, an dem alles begonnen hat", sagt Gwinn, während sie auf dem Bolzplatz nur wenige Meter entfernt des Elternhauses steht. Vater Florian steht neben ihr und erinnert sich mit einem Lächeln auf den Lippen an die Anfänge der Tochter.

Ruhepol, so nennt Gwinn ihre Heimat. Als Gegenentwurf zum Großstadtleben und den vielen Reisen könne sie hier zur Ruhe kommen.

Aufgeben ist keine Option

Die Doku gibt nicht nur einen Einblick in die Gefühlswelt der Außenverteidigerin, sondern auch in die Arbeit nach der Verletzung.

Ich bin schon an der letzten Verletzung gewachsen und weiß, dass ich das alleine geschafft habe. Giulia Gwinn in der Doku "Fall. Rise. Gwinn."

Tag für Tag arbeitet Gwinn in der Reha-Abteilung, erzielt Fortschritte und hat ein klares Ziel vor Augen: endlich wieder auf dem Platz zu stehen.

Hier können Sie die Doku sehen:

Meisterschaft als kleines Happy End

Im Mai kann Gwinn dann wieder mit der Mannschaft trainieren und mit dieser sogar Meister werden. "Ich bin mir sicher, dass die Mädels das heute rocken", sagt Gwinn in der Doku und soll recht behalten. Mit einem fulminanten 11:1 schlägt der FC Bayern München die Turbine Potsdam und wird damit Meister.

Von der verpassten WM ist in der Dokumentation keine Rede. Sie endet mit der Euphorie der Meisterschaft und Gwinns Zielen, als Vorbild für junge Mädchen da zu sein und diese in ihrem Traum Fußballerinnen zu werden, zu inspirieren.