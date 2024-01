Serie A

AS Rom trennt sich von Coach Mourinho - De Rossi folgt

Rom / Lesedauer: 2 min

Die AS Rom trennte sich von Trainer José Mourinho. (Foto: Oliver Weiken/dpa )

Für die AS Rom läuft es in der aktuellen Saison nicht gut. Nach drei erfolglosen Partien in Folge und Platz neun in der Serie A trennt sich der Verein nun von seinem Coach José Mourinho.