Angriffslustig gegen das Vorbild: Heidenheim empfängt Union Berlin

Zumindest eines hat Frank Schmidt seinem Gegenüber Urs Fischer voraus: Zwar steht der Schweizer nach fünf Jahren bei Union Berlin auf Rang drei der dienstältesten Trainer der Fußball-Bundesliga, an die 16 Jahre von Spitzenreiter Schmidt kommt er aber bei weitem nicht heran. Und dennoch ist es der Coach des 1. FC Heidenheim, der vor dem direkten Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) etwas ehrfürchtig in die Hauptstadt blickt. „Union Berlin spielt Champions League, die haben erst in der Nachspielzeit bei Real Madrid verloren. Real Madrid!“

FCH-Coach Schmidt sieht Parallelen

Dabei sind die Köpernicker erst vor vier Jahren von der zweiten in die Bundesliga aufgestiegen. Sind die Berliner also das perfekte Vorbild für den Neuling von der Ostalb? Nicht, dass man in Heidenheim schon auf die europäischen Ränge schielt, allerdings lassen sich einige Parallelen zwischen diesen Clubs nicht verhehlen. „Nachhaltigkeit, Zusammenhalt und Werte spielen bei Union eine große Rolle. Was die mannschaftliche Geschlossenheit angeht, gibt es definitiv Parallelen“, sagt Schmidt. Berlin und Heidenheim seien aber grundsätzlich „zwei Paar Stiefel“. Vorbildcharakter aber hat Union dennoch in einigen Punkten. Dort seien ebenfalls viele Dinge eingetreten, die man dem Club nicht zugetraut habe, „das ist bei uns ähnlich“, sagt der FCH-Coach.

Am liebsten würden er und sein Team das schon am Samstag beweisen und gegen den Champions-League-Teilnehmer die nächsten Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. „Zu Hause haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance“, sagt Schmidt selbstbewusst.

Die Defensive ist bislang ein Problem

Natürlich weiß man an der Brenz ganz genau, dass man möglichst viele Heimspiele in dieser Saison mit Punkten oder zumindest einem Zähler abschließen sollte, möchte man im kommenden Mai die Gewissheit haben, ein weiteres Jahr im Oberhaus zu verweilen. Dafür gilt es aber defensiv besser zu stehen als zuletzt. War die Abwehr in den vergangenen Jahren stets Prunk beim FCH, so kassierte man an diesen ersten fünf Spieltagen jeweils mindestens zwei Gegentreffer. Nicht umsonst fordert Schmidt mehr Stabilität in der Defensive von seiner Mannschaft. „Wir können nicht immer drei oder vier Tore erzielen, um Spiele zu gewinnen“, sagt er. Dazu fehle in den Partien die Konstanz.

Personell sieht es ganz gut aus beim FCH. Marnon Busch muss noch einmal passen, dazu leidet Kevin Sessa an Adduktorenbeschwerden. Neben diesen beiden Ausfällen hat Schmidt keinen weiteren Wegfall zu beklagen. Ganz anders sieht es bei Union Berlin aus, das in dieser Saison noch nicht einmal mit derselben Startformation antreten konnte.

Etwas möchte sich Schmidt von Fischer abschauen

Um dieses Problem beneidet Schmidt Fischer sicher nicht. Dennoch gibt es einen Punkt, den er sich Schmidt von seinem Berliner Pendant gerne abschauen möchte: „Diese schweizerische Ruhe fehlt mir manchmal, da kann ich noch viel lernen.“ So darf man also unter anderem abwarten, welches Temperament nach diesen 90 Minuten mehr Durchschlagskraft entwickelt hat.

Ausbau der Voith-Arena