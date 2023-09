Altmaier bringt DTB–Team in Davis–Cup–Relegation in Führung

Daniel Altmaier hat die deutschen Tennis–Herren im Davis–Cup–Relegationsspiel in Bosnien–Herzegowina mit 1:0 in Führung gebracht. Im ersten Einzel gewann der Weltranglisten–49. nach einem Zitterspiel im ersten Satz mit 7:6 (7:5), 6:2 gegen den bosnischen Außenseiter Nerman Fatic.

Im anschließenden zweiten Einzel in Mostar steht Yannick Hanfmann der bosnischen Nummer eins Damir Dzumhur gegenüber. Die Entscheidung, ob Deutschland den Verbleib in der Weltgruppe schafft, fällt am Sonntag. Drei Punkte aus maximal fünf Partien sind dafür notwendig.

Altmaier war vor rund 800 Zuschauern bei Temperaturen von heißen 28 Grad im Eröffnungseinzel die Anspannung anzumerken. Alexander Zverev und Jan–Lennard Struff hatten verletzungsbedingt abgesagt, deswegen trat der 24–Jährige als deutsche Nummer eins an. Gegen den Weltranglisten–218. Fatic war er klarer Favorit. Er musste gewinnen, um die Aufgabe für Hanfmann nicht noch schwieriger zu machen.

Altmaier zweimal kurz vor dem Satzverlust

Dass Altmaier Probleme hatte, lag vor allem daran, dass er nicht sein bestes Tennis zeigte. Bei 4:5 aus seiner Sicht stand der Kempener ebenso wie im Tiebreak kurz vor dem Satzverlust, zwei Punkte fehlten dem Kontrahenten jeweils. Zum Ende des ersten Satzes aber steigerte sich Altmaier. Das erste Break zum 3:1 im zweiten Durchgang brachte dann Sicherheit, die mäßige Partie wurde dann zur erwartbar klaren Angelegenheit. Nach zwei Stunden feierte Altmaier seinen ersten Punktgewinn im Davis Cup.

Seinen bisher einzigen Auftritt in dem Nationenwettbewerb hatte Altmaier im Februar gegen den dreimaligen Grand–Slam–Sieger Stanislas Wawrinka verloren und damit beim 2:3 gegen die Schweiz die entscheidende Niederlage des deutschen Teams hinnehmen müssen. Dadurch verpasste Deutschland die Gruppenphase und muss nun in der Relegation gegen den Abstieg kämpfen.