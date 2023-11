Basketball-Bundesliga

Alba kassiert 33-Punkte-Klatsche ‐ Ulm an der Spitze

Würzburg/Berlin / Lesedauer: 1 min

Heimsieg gegen Ludwigsburg: Bayerns Cheftrainer Pablo Laso jubelt. (Foto: Yorgos Karahalis/dpa/Archivbild )

Der frühere Serienmeister Alba Berlin wird in der Bundesliga heftig abgestraft. An der Spitze steht der Meister, mit dem vor der Spielzeit keiner so recht gerechnet hatte.

Veröffentlicht: 19.11.2023, 17:36 Von: Deutsche Presse-Agentur