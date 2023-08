77 Minuten erstklassig: Heidenheim hadert nach bitterer Niederlage

Jan–Niklas Beste stand triefend nass in den Katakomben der Heidenheimer Voith–Arena und verstand die Welt nicht mehr. Während wenige Meter weiter Hoffenheims Angreifer Andrej Kramaric strahlend in die Fernsehkameras erzählte, wie er den entscheidenden Elfmeter zum schmeichelhaften Sieg der TSG auf der Ostalb verwandelte, suchte Beste nach den richtigen Worten. Eigentlich hätte doch er es sein müssen, der hier als Matchwinner steht und von seiner unglaublichen Woche berichtet. Vor wenigen Tagen Vater geworden, dann erster Bundesliga–Torschütze in der Vereinsgeschichte des 1. FC Heidenheim und als Krönung der erste Sieg des FCH im Fußball–Oberhaus — und das auch noch im ersten Bundesliga–Heimspiel auf dem Schlossberg. Es hätte so schön sein können. Doch es kam anders.

Schmidt wähnt sich im „falschen Film“

Weil der FCH im Dauerregen zwar 77 Minuten ein großartiges Spiel zeigte und hochverdient mit 2:0 führte, dann aber wie aus dem Nichts einbrach, noch drei Gegentore kassierte, selbst eine gute Chance zum späten Ausgleich liegen ließ und nach der 2:3–Niederlage weiter ohne Punkte auf dem Konto dasteht. „Es ist hart gerade“, sagte Beste über die kaum erklärbare Niederlage. Sein Trainer wähnte sich gar „im falschen Film“. Angesichts der bis zur Schlussviertelstunde eindeutigen Überlegenheit seines Teams wäre er an diesem Tag „nicht mal mit einem Punkt zufrieden gewesen“, meinte ein frustrierter Frank Schmidt. Am Ende war dem FCH aber nicht mal das kleine Erfolgserlebnis zumindest eines Zählers vergönnt. „Es war ein Riesenspiel“, sagte der Coach. „Aber am Ende zählt das Ergebnis — und das ist brutal für uns heute.“

Dabei hatte alles so gut begonnen an diesem Samstag, der eigentlich als großes Fußballfest in die Heidenheimer Historie eingehen sollte. Die 15.000 Fans, die sich in den Minuten und Stunden zuvor den Schlossberg hinaufgeschleppt hatten und dabei noch einmal den so märchenhaften wie mühsamen Aufstieg des FCH von der Verbands– bis in die Bundesliga nachempfinden durften, konnten den Anpfiff des historischen ersten Heimspiels im Oberhaus kaum erwarten. „Angekommen am großen Tisch. Lasset die Spiele beginnen“, prangte auf einem riesigen Banner vor der Osttribüne, auf der die treusten der Anhänger für beste Stimmung sorgten.

Und auch ihre Mannschaft zeigte von Beginn an, dass sie in der ersten Liga nicht nur dabei sein, sondern auch erfolgreich sein möchte. Mit ihrem intensiven Fußball, der sie in der vergangenen Saison überraschend bis zur Zweitliga–Meisterschaft führte, setzten die kampf– und laufstarken Heidenheimer die eigentlich favorisierten Hoffenheimer unter Druck und nahmen deren topbesetze Offensive um den früheren Manchester–United–Stürmer Wout Weghorst komplett aus dem Spiel.

Historischer Moment kurz vor 16 Uhr

Der verdiente Lohn folgte kurz vor 16 Uhr: Per Traumtor verewigte sich Beste als erster Bundesliga–Torschütze des FCH in der Clubgeschichte, als er einen Freistoß aus fast unmöglichem Winkel wunderschön ins lange Toreck schlenzte. Dass der Linksaußen zehn Minuten zuvor einen Handelfmeter vergeben hatte, war in diesem Moment völlig vergessen.

Überhaupt die Standards: Ein ums andere Mal stellten die Heidenheimer Freistöße und Eckbälle, meist getreten von Beste, die Gäste vor große Schwierigkeiten. Eine von zehn Ecken führte schließlich auch zum 2:0 durch Marvin Pieringer (58.). Der Jubel auf dem Feld, der Trainerbank und der Tribüne war riesig, der erste Bundesliga–Sieg zum Greifen nah. Doch dann gelang Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo ein Glücksgriff, der das Spiel auf den Kopf stellte.

Matarazzo gelingt ein Glücksgriff

Der TSG–Coach brachte unter anderem die Talente Maximilian Beier und Finn Ole Becker, die sich ein Tor (Beier, 2:1) sowie die Assists zum 2:2 (Kaderabek nach Pfostenschuss von Becker) und 2:3 (Kramaric per Elfmeter nach Foul an Beier) gutschreiben lassen konnten. „Definitiv ja“, antwortete Matarazzo später auf die Frage, ob der Sieg von der Bank gekommen sei. „Auf einmal war es ein anderes Spiel“, musste Schmidt einräumen, der sich immens ärgerte, dass sich sein Team vom ersten Gegentreffer so sehr beeindrucken lassen und anschließend die zuvor so stabile Ordnung verloren hatte.

Wie schon in der Vorwoche in Wolfsburg mussten die Heidenheimer schmerzhaft erfahren, dass die Anforderungen in der Bundesliga eben doch noch mal deutlich höher sind als eine Klasse tiefer. „Die kleinen Fehler fliegen uns momentan einfach um die Ohren“, sagte Kapitän Patrick Mainka, der kurz vor Schluss noch eine doppelte Chance auf den Ausgleich hatte. „Es ist ein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Eigentlich muss man es genießen, das muss man sich immer wieder sagen. Aber es ist schwierig, direkt nach dem Spiel, wenn das Spiel so läuft. Wir müssen uns aus der Hölle wieder rausziehen, um so ein Ding zu genießen.“

Am Freitag wartet die nächste große Herausforderung

Und so bleibt den weit unter Wert geschlagenen Heidenheimern nichts anderes übrig, als sich auf den kommenden Freitag zu freuen. Da spielen sie zum ersten Mal vor 80.000 Zuschauern und der gelben Wand in Dortmund.

Auch der niedergeschlagene Jan–Niklas Beste fand an diesem für ihn so wechselhaften Tag noch einen kleinen Trost. „Es ist die einzige Aufmunterung gerade, dass ich jetzt ins Krankenhaus fahre und den Kleinen sehe“, sagte Heidenheims Bundesliga–Premierentorschütze beim Gedanken an seinen neugeborenen Sohn.