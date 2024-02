Fußball

2:0 gegen Niederlande: Deutsche Frauen fahren nach Paris

Die deutschen Frauen sind nach ihrem Sieg gegen die Niederlande bei Olympia dabei. (Foto: Federico Gambarini/dpa )

In einem lange hart umkämpften Spiel siegt die DFB-Auswahl 2:0 in Heerenveen und erfüllt sich so den Olympia-Traum. Horst Hrubesch bleibt dem Team damit erstmal als Bundestrainer erhalten.