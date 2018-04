Winter & Herr: Stylische Lampen aus dem 3-D-Drucker

Im ersten Moment könnte man meinen, Lukas Winter und Manuel Herr kochen etwas Leckeres. Schließlich hantieren die beiden mit Küchengeräten und rühren ihren Ausgangsstoff an. Und am Ende übernimmt ein Gerät das Kommando, das ein bisschen aussieht wie eine automatisierte Spritztüte, die eine Praline oder eine Torte verziert. Tatsächlich handelt es sich aber um einen Porzellan-3-D-Drucker, der auf filigrane Weise eine Schicht auf die nächste aufträgt und am Ende ein Designerstück erzeugt, das vorher am Computer ausgearbeitet wurde.

Das edle Teil wandert anschließend in den Brennofen. Bei mehr als 1200 Grad Celsius wird die getrocknete Porzellanmasse zu festen durchscheinenden Objekten gebrannt. Auch die abschließende Montage zur Lampe machen Winter und Herr eigenhändig. „Dank des Druckverfahrens können wir sehr komplexe Gebilde mit einer gitterartigen und löchrigen Struktur schaffen“, erklärt Winter. Den Druckprozess, der nach Angaben der Gründer weltweit einzigartig ist, haben die beiden über die Jahre weiterentwickelt. „Die Ursprünge hat das Projekt noch aus meiner Studienzeit.“

Lange hat das Duo gegrübelt, womit es an den Start gehen will. Ein Produkt wie eine Tasse sei nicht infrage gekommen. „Das können andere auch und das viel billiger.“ Die Lampen der beiden Gründer kosten in der Regel mehr als 200 Euro. Bis dato vertreiben es Winter und Herr nur über ihren eigenen Onlineshop. Große Händler hätten durch die Bank abgewunken. „Wir müssen uns eher Richtung Galerien orientieren, die ausgesuchte und spezielle Sachen anbieten“, sagt Winter. Alles will das Duo nicht verraten, schließlich ist die Zusammensetzung des Grundstoffs Betriebsgeheimnis. „Es ist ein Weichporzellan, eine eigene Rezeptur, die wir entwickelt haben, mit verschiedenen Mineralien.“ Die Porzellanmasse wird von Hand vorbereitet, ehe sie in den Drucker kommt. Deswegen fühlen sich Beobachter an ein Kochstudio erinnert, wenn sie Winter und Herr über die Schulter blicken.