Werwolf Media: Der Film läuft

Wer sein Hobby zum Beruf macht, ist in der Regel auf einem guten Weg. Sascha Dargel jedenfalls hatte schon immer ein Faible für die Kamera. Seinen ersten Film drehte er über ein Zeltlager des Deutschen Jugendrotkreuzes. Der Streifen kam so gut an, dass nach und nach Anfragen von Sportvereinen und kulturellen Einrichtungen bei ihm eintrudelten. So hielt er die Kreismusikfeste in Seibranz und Haidgau mit der Video- und Fotokamera fest, erstellte erste Webseiten, wie zum Beispiel für den Wanderverein Bad Wurzach.

2017 gewann der gebürtige Biberacher gar den „Clip-Contest“ in Leutkirch mit dem Video „Wir sind Heimat“. Heute macht Dargel mit seinem Unternehmen, das er auf Werwolf Media taufte, Medienarbeit für mittelständische Firmen, die keine entsprechende Abteilung besitzen. Eine Zeit lang war er zu 50 Prozent noch bei einem Unternehmen im Bereich Web und Marketing beschäftigt.

Ab jetzt will Dargel aber durchstarten und sich voll und ganz der Selbständigkeit widmen. Dargel hat sich deshalb insgesamt breiter aufgestellt, bietet nun auch Dienstleistungen im Bereich Webentwicklung und Social Media an. „Die Kunden können aus Einzelkomponenten mit unserer Hilfe für ihren Bedarf alles zusammenstellen. Das kann von einzelnen Bausteinen bis zum Komplettpaket ‚Alles aus einer Hand‘ sein“, teilt Dargel mit.

Der Bedarf in und rund um Bad Wurzach, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, sei groß. Viele ansässige Firmen würden auf Unterstützung im Bereich Medien sozusagen warten. „Gerade die wachsende Digitalisierung und zunehmende Wichtigkeit eines erfolgreichen Auftritts im Netz wurden von den Unternehmen erkannt.“

Bisher gründet sich der Erfolg vor allem auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber Dargel ist klar, dass er jetzt mehr tun muss. Geplant seien Events, die offensive Ansprache von Vereinen und auch eine eigene Werbeaktion. Zum Team, das Dargel als jung und kreativ beschreibt, gehören bereits eine Handvoll Mitarbeiter.