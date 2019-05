Strobelsystems GmbH: Der moderne Hühnerstall setzt auf Automatik

Hühnerhaltung leicht gemacht: Das verspricht der Gründer Yul Strobel, 26, von der Strobelsystems GmbH. Unter der Marke „Finnibus“ vertreibt er von Ravensburg aus automatisierte Hühnerställe für Privatleute. Das System meldet zum Beispiel, wenn das Futter zu Neige geht; bei schönem Wetter, öffnet sich die Klappe automatisch und lässt die Tiere raus. Die moderne Technik lässt sich in bestehende Ställe einbauen oder als mobile Komplettvariante bestellen.

„Schon als Kind war mir klar – irgendwann möchte ich etwas erfinden und eine eigene Firma gründen“, schreibt Yul Strobel in seiner Bewerbung. Im Wirtschaftsingenieur-Studium an der HTWG Konstanz waren Industrie 4.0 und Innovationsmanagement zwei seiner Schwerpunkte. Nach seinem Abschluss arbeitete er zunächst als Geschäftsführer in einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen, dann erfüllte er sich seinen Kindheitstraum und machte sich im Frühjahr 2018 selbständig.

Auf Hobbyebene hatte Yul Strobel schon früher verschiedene Prototypen realisiert. So entstand auch die Idee zu „Finnibus“. Der moderne Hühnerstall überzeugte im Praxiseinsatz und traf auf großes Interesse. Deshalb entschied sich der Gründer das Ganze zu professionalisieren und daraus ein serienreifes Produkt zu entwickeln. Er nahm eine internationale Marktanalyse vor, beantragte staatliche Fördermittel und mietete eine Werkstatt.

Die Besonderheit seiner Smart-Homes für Hühner sei die Ganzheitlichkeit. Automatische Klappen gehörten zwar inzwischen zur Standardausrüstung eines Stalls und auch andere Funktionen wie eine nächtliche Beleuchtung für die Wintermonate setzten sich allmählich durch, aber – anders als bei Wettbewerbern – biete sein Unternehmen eine vollumfassende Plug-and-Play-Lösung, die alles in einem System vereint.

Als nächstes will der Gründer eine App entwickeln, um den Hühnerstall von unterwegs steuern zu können. Helfen wird dabei unter anderem ein Live-Bild. In Zukunft soll die Strobelsystems GmbH als Holding auftreten, die verschiedene Produkte entwickelt und vertreibt. Genug Ideen hat Yul Strobel, etwa eine selbstfahrende Maschine mit