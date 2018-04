smukke: Da gibt’s die Haare schön

Eine Frisur kann ja bekanntlich einen ganz neuen Menschen aus jemandem machen. Dieses Motto haben sich Jana Grobe und Manuel Naso zu Herzen genommen, als sie ein Friseurgeschäft in Reutlingen übernahmen. Sie haben nicht nur die Räumlichkeiten vergrößert und dem Geschäft einen neuen visuellen Auftritt verpasst, sondern auch nach einem passenden Namen gesucht. Heraus kam „smukke“, und man kann auch ohne Kenntnisse der dänischen Sprache erahnen, dass sich dahinter der Begriff schmuck beziehungsweise schön verbirgt.

Die beiden Gründer wollten eben nicht ihre Namen über die Eingangstür pinseln, sondern ihrem Salon schon auf den ersten Blick und beim ersten Kontakt ein frisches Image verpassen. Denn die Konkurrenz ist groß: Nach Angaben der beiden Gründer gibt es in Reutlingen überdurchschnittliche viele Friseure, darunter deutschlandweit agierende Ketten ebenso wie historisch gewachsene Salons, die eng mit der Region verbunden sind. Sich selbst bezeichnen die beiden als „junge Wilde, die den Markt aufmischen wollen“. Und es scheint zu funktionieren – und das obwohl Jana Grobe seit Anfang des Jahres wegen Mutterfreuden pausiert. Naso hat für sie eine Friseurin eingestellt, sodass er in Summe nun sieben Mitarbeiter hat.

Viel Herzblut investiert „smukke“ ins weltweite Netz und die Auftritte auf diversen Social-Media-Kanälen. So heißt es nicht ohne Stolz: „Wir sind mit das am besten aufgestellte Friseurunternehmen der gesamten Region im Internet. Wir bedienen alle Kanäle erfolgreich und haben einer der modernsten Homepages überhaupt.“ Großen Wert legt der Reutlinger Friseursalon auf die Spezialisierung der einzelnen Mitarbeiter. So kümmern sich die einen federführend um Haartönungen und -färbungen sowie um chemische Behandlungen, während andere den Fokus auf Haarschnitte legen. So ist nach Angaben von Naso „ein hohes Maß an Kontinuität und Qualität möglich“. In der Schublade stecken aktuell Pläne, die bei „smukke“ gelebte Friseur-Philosophie im Rahmen von Seminaren an andere Gründer und Salonbetreiber weiterzugeben.