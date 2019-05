Saubachtaler Spanferkel: Schwein to go

Äpfingen - Spanferkel im Weckle, im Flädle oder in der Suppe: Im Imbisswagen von Ellena Hecht dreht sich alles ums Schwein. Die Gründerin vermarktet so das Fleisch vom Hof der Eltern in Äpfingen, einem Ortsteil von Maselheim. Saubachtaler Spanferkel hat sie ihr Unternehmen genannt, nach dem kleinen Fluss im Ort.

Ihr Ziel: zeigen, wie echtes, regionales Catering geht – in herzlich-schwäbischer Manier. Die Kunden sollen nicht nur ein sauleckeres Geschmackserlebnis haben, sondern auch aus erster Hand erfahren, wie das Leben eines Ferkels aussieht. Mit ihrem Imbisswagen ist die 24-Jährige bei Festen, Märkten und Firmenfeiern. Auch Catering für zu Hause bietet sie an.

Nebenjobs im Service haben Ellena Hecht schon durch die Schulzeit begleitet. Nach dem Abitur hat sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht und anschließend eine Weiterbildung zur Hauswirtschaftsmeisterin draufgepackt. In ihrer Meisterarbeit entwickelte sie einen Businessplan für die Existenzgründung und konkretisierte die Rezeptideen. Weiteren Input holte sie sich bei Kursen der IHK und der Landwirtschaftsschule.

Seit Sommer 2018 gibt es nun Saubachtaler Spanferkel. Werbung macht die Gründerin durch Mund-zu-Mund-Akquise, aber genauso mit Flyern und in sozialen Medien. Ihre Perspektive schätzt sie als „sehr gut“ ein. Wegen der Streetfood-Bewegung sei es momentan gefragt, Imbisswagen für Veranstaltungen zu buchen. Ähnliche Konzepte gebe es deshalb häufig, aber ihr Unternehmen habe ein Alleinstellungsmerkmal: „das Know-how der kompletten Wertschöpfungskette“, wie es Ellena Hecht in ihrer Bewerbung formuliert. Auch alle übrigen Zutaten neben dem Fleisch stammen aus der Region.

Die Gründerin kann sich außerdem in Zukunft weitere Bausteine in Sachen Direktvermarktung vorstellen. Sie will die alten Stallungen ausbauen lassen. Dort sollen eine Küche, ein Restaurant mit Festsaal und Fremdenzimmer entstehen. Auch einen Hofladen ist geplant. Alles nach dem Motto: aus der Region – für die Region.