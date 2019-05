SaleLab UG: Produkte für draußen und drinnen

Mit Gründungen hatte Patrick Block schon einige Erfahrungen gemacht. Ein Hüpfburgen-Verleih und eine Online Community waren seine ersten Versuche in der Selbstständigkeit. Nach einigen Monaten der anschließenden Angestelltentätigkeit war ihm aber klar geworden, dass er doch wieder etwas Eigenes aufbauen möchte.

Deshalb befasste er sich intensiv mit den Themen Produktentwicklung und E-Commerce. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzt er nun in seinem Unternehmen SaleLab UG in Mochenwangen um. Unter der Eigenmarke „Borgen“ werden Outdoorprodukte und Fahrradzubehör entwickelt, gefertigt und vertrieben.

Die zweite Produktlinie firmiert unter dem Label „pamo“. Dabei geht es um Möbel aus Wasserrohren im Industrial Design. Hier werden Kleiderstangen und -ständer sowie Wandregale in verschiedenen Größen und Formen aus pulverbeschichteten Rohren online vertrieben. Zudem werden Maßanfertigungen für private Kunden oder Firmen angeboten. Diese Möbel, sagt Patrick Block, stünden für die „Ästhetik des Unperfekten“ und für Funktionalität.

Ein weiteres Standbein soll das „Individual Konzept“ werden, das sich an Café- oder Ladenbesitzer richtet und die gemeinsame individuelle Gestaltung von Lokal- beziehungsweise Ladenflächen zum Inhalt hat.

Für die Zukunft ist an den Aufbau eines starken Teams gedacht sowie an Brand-Building, also die Etablierung und Verbesserung der Identität der Marke. Man hat sich ferner