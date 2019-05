RolliCoat GmbH: Mehrwegmantel für Rollcontainer

Die Idee zur Gründung der RolliCoat GmbH in Bodnegg (Kreis Ravensburg) entstand bei Ursula Eberle-Wieland und Jürgen Eberle aus der praktischen Erfahrung in ihrem Frischdienst-Unternehmen. Dort hatten sie festgestellt, wie viele Rollcontainer sie jeden Tag mit Stretchfolie umwickelten und an ihre Kunde lieferten. Da es sich bei Stretchfolie letztlich um Plastikmüll und damit ein Umweltproblem handelt, wollten sie das ändern und haben es geändert.

Ihr RolliCoat, so sagen sie, sei ein nachhaltiger sowie einfach, schnell und für den Lageristen körperschonend anzubringender Sicherungsschutz für Rollcontainer, der das Herausfallen der Ware auf dem Transportweg verhindere. Aus leichter, aber robuster Plane hergestellt, könne der RolliCoat als Mehrweg-Mantel für Rollcontainer lange Zeit eingesetzt werden.

Im Hinblick auf das sehr große Marktpotenzial, das sich aus den unzähligen Warenanlieferungen auf Rollcontainern ergibt, die täglich weltweit bei Supermärkten, Baumärkten, Drogerien, Hotels und Kliniken anfallen, werden die Zukunftsaussichten als „fantastisch“ bezeichnet. Risiken für ihr Geschäft sehen die Gründer noch keine, zumal es bisher außer der Stretchfolie kein Alternativprodukt und auch keine Mitbewerber gebe.

Aktuell fehlt noch eine Person für den Vertrieb, die sich künftig um die Kundenakquise kümmern soll, da die beide Geschäftsführer wegen ihrer Verpflichtungen in ihrem Frischdienst-Unternehmen dazu nur an den Wochenenden über Messen die Möglichkeit haben. Entsprechende Verhandlungen würden aber bereits geführt.