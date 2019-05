Rock'a'Moon: Retroschick aus Tettnang

Barbiepuppen waren die ersten Versuchsobjekte von Tanja Pfau. Als kleines Mädchen verpasste sie ihnen Kleider, die sie in alten Filmen gesehen hatte. Sie sammelte Stoffreste, wickelte sie um die Taille von Barbie und nähte per Hand zu.

Als die Tettnangerin aus dem Puppenalter raus war, brachte ihr die Mutter das Nähen an der Maschine bei. Fortan fertigte sie Retro-Klamotten für sich selbst. „Ich bin auch ein wenig in der Rockabilly-Szene drin gewesen. Aber das ist mir jetzt zu extrem.“ Tanja Pfau fertigt heute auf Grundlage von Originalschnitten Mode für Männer und Frauen, die in den Jahren 1940 bis 1960 schick war.

Das ist natürlich eine lange Epoche, aber in den Augen der Tettnangerin stehen diese Jahrzehnte für zeitlose Eleganz. Sie schwärmt von den figurbetonten Röcken und Kleidern, die die Weiblichkeit so elegant unterstreichen würden und von der Männerweste der damaligen Zeit, die zum Klassiker geworden seien. „Was die Modeschöpfer heute machen, sind nur Imitationen von damals.“

Der Firmenname Rock'a'Moon ist ein wenig erklärungsbedürftig. Der erste Teil steht nicht etwa für Röcke, sondern für die Rocker-Zeit. „Mir geht es aber nicht um Rockabilly, sondern um Retro.“ Und Moon? Der Begriff wurde Teil des Namens, weil Tanja Pfau gleichzeitig so für das Bigband-Zeitalter, Glenn Miller und Frank Sinatra schwärmt. „Dort wird ganz oft der Mond besungen.“

Wer jetzt glaubt, Tanja Pfau ist nach ihrer Jugendzeit an der Nähmaschine direkt in der Modebranche durchgestartet, der irrt. Sie war Büroangestellte, Flugbegleiterin, leitete sogar ein Hotel in der Region. Auch eine kaufmännische Ausbildung steht in ihrem Lebenslauf. „Das habe ich nie bereut. Das Wissen kann man immer brauchen.“ Und jetzt mehr denn je, denn ab Mitte 40 besann sie sich wieder auf die guten alten Zeiten, absolvierte eine Ausbildung zur Damenmaßschneiderin und gründete Ende 2018 ihr eigenes Unternehmen. „Jetzt mache ich das, was ich schon immer wollte.“