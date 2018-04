Raphael Ibele: Abnehmen mit Kuchen

Gesünder naschen. Geht das wirklich? Raphael Ibele sagt ja. Der 23-Jährige hat einen Protein-Kuchen entwickelt, der nach seinen Angaben deutlich weniger Kalorien hat und sich sogar für eine Diät eignet. „Damit muss niemand mehr auf Süßes verzichten, wenn er abnehmen will.“ Den Kuchen gibt es bis dato in den Geschmacksrichtungen Schoko und Vanille als Backmischungen, die Kunden über seine Homepage beziehen können. Weitere Sorten hat er in der Pipeline.

Aktuell geht es für Ibele aber darum, Nachschub herzustellen und die Produktion auf neue Beine zu stellen. Die erste Charge ist nämlich ausverkauft und Ibele will in Zukunft nicht mehr selbst mischen und abfüllen, sondern die Herstellung an eine Firma auslagern. „Die Kunden sind begeistert, mein Kuchen schmeckt wie ein normaler Kuchen.“ Er habe lange getüftelt und probiert, welche Zutaten sich austauschen lassen, um das Produkt gesünder zu machen und Kalorien einzusparen. Die Zielgruppe ist klar definiert: „80 Prozent sind Frauen zwischen 20 und 35 Jahren, die auf ihren Körper schauen und meist abnehmen wollen.“

Ibele hatte einst eine ähnliche Ausgangssituation: In jungen Jahren sei er ein wenig rundlich gewesen, habe gerne gekocht und gegessen. Er wollte abnehmen, aber nicht auf jeglichen Genuss verzichten. So begann er, Rezepte zu sondieren und einzelne Komponenten auszutauschen. Er kochte und ging via Youtube sogar online, um seiner Community süße Gerichte zu präsentieren, die er zum Beispiel mit Blumenkohl oder Kidneybohnen kochte. Dann kam ihm die erste Idee für ein kommerzielles Produkt: „Ich bin ein unglaublicher Eis-Fan. Deswegen sollte es ein Eis sein.“ Für ihn war aber klar, dass er eine Firma nur online aufziehen will. Und dabei erwies sich der Vertriebsweg mit Tiefkühlprodukten als zu aufwendig und kostenintensiv. „Die Sache ist noch nicht gestorben, aber ich musste irgendwie mal loslegen und das Eis hintenanstellen.“ Nun will Ibele sein Marketing forcieren und Kuchenmischungen in weiteren Geschmacksrichtungen anbieten. „Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.“