Rainbow Coffee: Die gute Bohne

Kaffee zählt überall auf der Welt zu den beliebtesten Getränken. Auch die Deutschen mögen den Geruch, den eine heiße, dampfende Tasse verströmt und konsumieren eifrig. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, würde sich der Einstieg ins Geschäft mit Kaffeebohnen lohnen. Allerdings ist der Markt gesättigt.

Das wissen auch David Quast und Christian Szabady. Und dennoch haben sie sich entschieden, Rainbow Coffee zu gründen und einen Vertrieb samt Röstung der braunen Bohnen auf die Beine zu stellen. Nun handelt es sich natürlich nicht um herkömmlichen Kaffee, sondern um fair gehandelte Ware. „Die Marktsituation ist sehr gut. Die Nachfrage nach ehrlichen und gerechten Produkten steigt stetig“, bringen es die beiden in ihrer Bewerbung für den Gründerpreis auf den Punkt.

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, „den nachhaltigsten, gerechtesten und besten Kaffee der Welt zu liefern“. Der Kaffee wird im Rahmen sozialer Projekte in Äthiopien und Kenia geerntet. Das Gründerduo spricht von einer gemeinsamen Arbeit mit den Kaffeebauern auf Augenhöhe. Beide waren mehrfach in den betreffenden Ländern, um sich selbst ein Bild machen zu können und Kontakte zu knüpfen.

Das nötige Know-how bringen sie als Agrarwissenschaftler (Szabady) und Agrarökonom (Quast) mit. Aber sie handeln auch aus ethischem Antrieb und beabsichtigen, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern. Sie wollen Bildungsprojekte fördern, die Infrastruktur verbessern und setzen sich gegen die Genitalverstümmelung bei Frauen ein.

Welche Probleme angesichts der selbst gesetzten, hohen Ansprüche auftreten können, mussten Quast und Szabady bereits am eigenen Leib spüren. So trennten sie sich unter anderem von einem Farmer, der ihnen profitgierig erschien. Das Lager der Gründer ist mit 18 Tonnen gut gefüllt. Sie haben sich für Marketing und Vertrieb zwei Partner ins Boot geholt und mit dem Verkauf an Restaurants und kleine Unternehmen begonnen.