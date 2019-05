PaBo Gastro: Prost aufs frische Unternehmen

Wer einen coolen Drink zu einer Feier mitbringt, kann zum Party-König werden, wie es dem Student Patrick Botzenhardt mehrfach geglückt ist. Deshalb hat der Tettnanger den Entschluss gefasst, aus seinem bei Bekannten und Freunden so beliebten Erdbeerlimes ein Geschäftsmodell zu machen.

Er ist die Sache von Anfang an professionell angegangen, hat eine Marktanalyse gemacht und geforscht, welche vergleichbaren Getränke es bereits gibt. Natürlich spielte es auch eine Rolle, die Gastronomie-Welt in Ravensburg abzuchecken, ob Bedarf für ein Erdbeerlimes-Produkt besteht.

Botzenhardt schätzte die Chancen für sich positiv ein und machte den nächsten Schritt: „Danach ging es darum, Lieferanten zu finden und Preise anzufragen, um herauszufinden, ob die Idee überhaupt rentabel ist“, teilt der 22-Jährige mit. Weil auch diese Rechnung aufging, machte sich Botzenhardt flugs daran, eine passende Flaschenform für seinen Erdbeerlimes auszuwählen und gestaltete auch gleich Logo und Etikett.

Am Rezept hat er noch eine Weile getüftelt, um das Getränk zu optimieren. Das Unternehmen steht nun in den Startlöchern, Botzenhardt wartet noch auf ein fehlendes Zertifikat. Getauft hat er sein Getränk „Bodensee Limes“. Der Name soll für Regionalität stehen, da die Produkte zur Herstellung aus der näheren Umgebung kommen sollen. Außerdem betont der Tettnanger, dass er ohne Zusatz- und Farbstoffe auskommt.

Im Hinterkopf hat er bereits weitere Geschmacksrichtungen und ein Limes-Eis. Der Gründer will sein Getränk nicht nur über die Gastronomie an den Mann bringen, deshalb baut er aktuell einen Onlineshop auf. Zu einigen Wirten habe er dank seines Nebenjobs bei einem Caterer bereits Kontakte knüpfen können. Als Konkurrenten hat er zwei große Getränkehersteller ausgemacht, die er als Platzhirsche in Sachen Limes im Einzelhandel bezeichnet. Ihnen will er sich jedoch mit seinem regionalen Konzept entgegenstemmen. Na dann mal Prost.