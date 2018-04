No Fatty: Fleischkäse für Fitnessfans

Zum 1. März hat Dennis Kraus sein Gewerbe angemeldet: „Onlinevertrieb von Wurstwaren“ heißt es auf dem Gewerbeschein. Dahinter steckt seine Firma No Fatty – ein Onlineshop, über den der 27-jährige Metzgergeselle aus Oberreute neun Sorten Leberkäse vermarktet, von Pute über Pizza bis zum Weißwurst-Style. Das Besondere an seinem Angebot: Der Fleischkäse hat 90 Prozent weniger Fett als herkömmliche Produkte, verspricht der Gründer. Das Rezept hat er selbst entwickelt.

Fast fettfrei sollte er sein, der Leberkäse, aber doch Biss und Geschmack haben. Drei Standmixer hat der Jungunternehmer verschlissen, zahllose Stunden in der Küche experimentiert, bis er endlich mit dem Ergebnis zufrieden war. Warum die Tüftelei? Sein liebstes Hobby ist der Sport, sagt Kraus. Nebenberuflich ist er als Fitnesstrainer aktiv. Um die beiden Welten in Einklang zu bringen, wollte der Gründer auch die Wurst fit machen, sodass sie zu einer gesunden Ernährung passt.

Dank des geringen Fettgehalts hat sein Spezialfleischkäse nun über 60 Prozent weniger Kalorien als herkömmlicher Leberkäse. Damit liegt Kraus voll im Gesundheitstrend. Er werde mit Aufträgen überschüttet, berichtet der Unternehmer. Seinen fettarmen Leberkäse lässt er bei der Metzgerei Schattmaier in Wangen herstellen. Er selbst kümmert sich um Marketing und Vertrieb. Den Fleischkäse liefert er persönlich aus – derzeit nur in Isny, Lindenberg, Wangen und Umgebung. Nur so kann er eine lückenlose Kühlkette garantieren. Wer will, kann den Leberkäse auch selber in der Wangener Metzgerei abholen.

Für die Zukunft hat Kraus sich vorgenommen, eine Lösung für den Versand zu finden und in überregionale Märkte vorzustoßen. Außerdem will er weitere Produkte entwickeln, seinen Meisterbrief machen und sich irgendwann hauptberuflich ganz seinem Onlineshop widmen. Noch arbeitet er als Facharbeiter und betreibt seine Firma im Nebenerwerb. Kraus ist jedoch optimistisch, dass er bald von seiner Erfindung leben kann.