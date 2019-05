Nickel Verlag: Geschichten aus der Nachbarschaft

„Wir im Gai“ heißt das Magazin, das Britta Nickel ins Leben gerufen hat. Es erscheint viermal im Jahr, finanziert sich über Anzeigen und wird kostenlos an alle Haushalte im Hinterland von Tettnang und Lindau verteilt. Markenzeichen des Magazins sind sein hochwertiges Design, seine aussagekräftigen Fotos und vor allem die Geschichten über Menschen, die der Leser kennt oder von denen er schon gehört hat. Also mehr oder weniger über seine Nachbarn.

„Das eigentliche Ziel dieses Magazins ist, dass wir im Gai uns besser kennenlernen“, sagt Nickel. Die 48-Jährige lebt in Tettnang-Rattenweiler. Sie ist Grafikerin und hat sich 2005 selbstständig gemacht. 2017 hat sie den Nickel-Verlag gegründet. Mit ihren Magazin-Geschichten will sie den Lesern zeigen, dass in ihrer Umgebung jeder Mensch außergewöhnlich ist: ob als Erfinder, Künstler oder Hobbyzüchter. Die Themen liefern zum größten Teil die Leser selbst.

Zurzeit hat das Magazin eine Auflage von 4500 Stück. Es wird im Format A3 gedruckt. Die Geschichten sind nicht zu lang und in der Sprache etwas einfacher gehalten, sodass die Leser auf dem Land sie gern lesen, berichtet Nickel. Sie weiß, dass viele Leser die Hefte archivieren. Einige dekorieren mit den Titelseiten ihre Hauseingänge.

Die aktuelle Geschäftslage des neuen Magazins sieht offenbar gut aus: Die Zahl der Anzeigenkunden wächst. Für die Inserenten ist das Magazin eine Alternative zu den großen Verlagen. So konnte die Gründerin die Auflage immer weiter steigern. Dank des regionalen Ansatzes kann Nickel die Verbreitung Stück für Stück ausbauen.

Passend zum Grundgedanken des Magazins ist Nickels Verlag eng mit der Region verbunden. Produziert wird zusammen mit einer Druckerei vor Ort. Ein enges Netzwerk im Hinterland organisiert die Verteilung und ein Fotograf mit regionalen Wurzeln macht die Fotos.