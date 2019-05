Moritz Hamberger: Mit Slackline-Shows will ein Laupheimer die Bühnen erobern

Vor knapp vier Jahren hat sich Moritz Hamberger mit einem Kleingewerbe selbständig gemacht. Er arbeitet als Sporttrainer, organisiert Events und betreut kleine Medienproduktionen wie Web-, Bild- und Videoprojekte. Sport und Computer zählt er zu seinen Hobbys. In der Zwischenzeit hat er diese Interessen auch professionalisiert. An der Hochschule Ulm studierte er Digital Media und an der TU München absolvierte er die Prüfung zum staatlich geprüften Skilehrer. Als Teil der deutschen Telemark-Ski-Nationalmannschaft holte er den dritten Platz im Parallel-Sprint bei der Junioren Weltmeisterschaft 2017. Auch als Slackfit-Coach hat er einen Trainerschein.

Nun macht der Gründer das Slacklinen zu einer bühnenreifen Show. Dafür hat er Möglichkeiten entwickelt, die Slackline überall aufzubauen. So kann er seine Vorführungen nicht nur draußen zeigen, sondern auch drinnen. Inzwischen wird Moritz Hamberger auch nicht mehr nur allein gebucht, sondern organisiert Auftritte mit anderen Slackline-Athleten zusammen – als Duo, Trio und sogar Quartett.

„Unsere Aufträge werden nach und nach mehr“, schreibt Moritz Hamberger in seiner Bewerbung. Die Slackline-Shows seien auf dem Markt sehr gefragt, da sie anders seien wie andere, bekannte Vorführungen. Der Gründer denkt, dass er bald noch deutlich größere Shows, Projekte und Events realisieren kann als bislang. Das Interesse an Slackline-Showacts steige weiter. Für die Zukunft will er ein System entwickeln, dass es ihm ermöglicht noch einfacher und effektiver Shows an jeden Ort zu bringen.