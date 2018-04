Marcus Bendel Production Design: Requisiten für Carmen

Gut, der „zersägte Hund“ ist natürlich kein Alltagsprojekt. Aber er gehört zu den superspannenden Aufträgen, die Marcus Bendel in den vergangenen Monaten an Land gezogen hat. Seit einiger Zeit besinnt er sich nämlich wieder auf seinen Wunsch aus der Kindheit, fürs Theater Requisiten zu bauen und Bühnenbilder zu gestalten. Und so hat der freiberufliche Ingenieur die entsprechende Firma gegründet. „Ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis gestreut, dass ich Sachen in diese Richtung baue“, erzählt der Ravensburger.

Natürlich ist er auch aktiv an Kulturveranstalter herangetreten und hat sich dabei einen dicken Fisch geangelt: Im vergangenen Jahr durfte er für die Bregenzer Festspiele zwei Wochen lang Requisiten für die Carmen-Aufführung anfertigen. „Ich habe Eimer und Waffen auf alt getrimmt und Baumarkt-Lanzen historisch gemacht.“ Da Carmen auch in diesem Jahr aufgeführt wird, hat Bendel Pause. „Aber Stand jetzt bin ich nächstes Jahr bei den Festspielen wieder eingeplant.“ Bendel baut Masken, Kostüme, Puppen, Figuren und Ausstattungsobjekte. Das kann auch mal ein Whiskeyglas mit Geheimfach sein. Dabei kommt ihm sicher entgegen, dass er in jungen Jahren eine Ausbildung zum Modelltischler gemacht hat. „Wir haben Hohlmodelle aus Holz für den Metallguss gebaut. Die Arbeit gibt es heute fast nicht mehr, weil vieles automatisiert ist.“ Letztlich beschreibt er sich aber als Autodidakt. „Im Internet findet man heutzutage zu allem das Nötige.“

Seine Faszination fürs Theater kann sich Bendel heute nicht mehr richtig erklären. Er habe kein Aha-Erlebnis gehabt und mit seinen Eltern auch nur hin und wieder Vorstellungen, Musicals oder Opern besucht. „Eines ist klar, ich war nie der geborene Schauspieler, aber ich kann malen und habe eine künstlerische Seite.“ Dennoch habe er sich nach Realschule, Lehre und Hochschulreife für ein Ingenieursstudium entschieden. Nun müsse er abwarten, was die Zukunft bringe. Es könne durchaus sein, dass sich der Requisitenbau zum Hauptstandbein entwickele. Und falls nicht, bleiben ja immer noch so spannende Projekte wie der „zersägte Hund“, bei dem ein Künstler mit den Requisiten von Bendel nicht einen Hund, aber immerhin eine entsprechende Handpuppe zersägt. „Natürlich nur als Illusion.“