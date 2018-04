Lymo Manufaktur UG: Albkräuter und Vitamine geben der Limo Pepp

Frischer, fruchtiger Geschmack nach Direktsaft und Kräutern, sieben Vitamine und wenig Zucker. So beschreiben die Gründer Sabine (34) und Thomas (42) Benkendorf ihre Limonade namens Lymo. Zwei Geschmacksrichtungen hat die Lymo Manufaktur in Ehingen derzeit im Angebot: Apfel & Birne sowie Johannisbeere & Himbeere. Zwei weitere Sorten sollen bald dazukommen.

Trends wie Natürlichkeit, Gesundheit, Regionalität und eine überschaubare Zutatenliste spielen bei Getränken ebenso wie im ganzen Ernährungsbereich eine immer wichtigere Rolle, sagen die beiden Gründer. Und weil ihre Limonaden perfekt zu diesen Trends passen, rechnen Sabine und Thomas Benkendorf damit, dass sie sich mittel- und langfristig erfolgreich am Markt etablieren.

Für ihre Lymo-Limonaden werben die Gründer vor allem mit regionalen Zutaten. Dazu zählt zum einen der große Anteil an Direktsaft im Getränk. Zum anderen steckt nach ihren Angaben in jeder Flasche Lymo die Menge eines Teebeutels an frischen Kräutern aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Melisse, Salbei, Kamille, Gänseblümchen, Lavendel, Brennnessel und Thymian sollen den Getränken die Kraft der Natur vermitteln. Zusätzlich zu den sieben Kräutern werben die Gründer mit den sieben Vitaminen A, B1, B2, B6, B12, C, E als „Powerstoffe“.

Thomas Benkendorf hat rund 20 Jahre Erfahrung im Marketing für Pharmaunternehmen. Sabine Benkendorf arbeitet als Vertriebsassistentin bei einer Versicherung. Nebenberuflich ist sie Geschäftsführerin der Lymo Manufaktur UG. Das Unternehmen ist seit neun Monaten am Markt und verkauft seine Produkte derzeit von Freiburg, Ravensburg, Laupheim, Ehingen, Münsingen und Reutlingen bis Tübingen. Kunden gewinnen die Gründer über Handelsmarketing, Social Media und Low-Budget-Maßnahmen wie Bannerwerbung.