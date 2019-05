Läpple & Lippner: Hier steigt die Party

Wenn beispielsweise ein Partyboot der Bodensee-Schifffahrt (BSB) in See sticht, dann stammt das passende Equipment von Lippner und Läpple, wie die jungen Gründer erläutern. Auch die „Kleine Oper am See“, die alljährlich wechselnde Spielorte in der Region Überlingen hat, zählen die beiden jungen Gründer zu ihren Kunden. „Bands, DJs, Festival – wir können alles ausstatten“, sagt Moritz Läpple. „Theoretisch gibt es keine Größen-Grenze nach oben. W

ir arbeiten mit anderen Veranstaltern zusammen und können zusätzliches Equipment ranschaffen.“ Dabei haben die beiden bis dato schon so viel Boxen, Verstärker oder Lichtorgeln angesammelt, dass die Lagerfläche immer wieder knapp wurde. Innerhalb kurzer Zeit standen drei Umzüge an. In einer angemieteten Box mit neun Quadratmetern fing alles an. Schon bald mussten Lippner und Läpple den Platz verdoppeln. Nun haben sie eine eigene Halle in Konstanz angemietet, wo sie gerade Büroräume einrichten. Der Bedarf in der Region sei groß. Gerade im Sommer, wenn viele Touristen am Bodensee sind, würden viele Feste gefeiert.

Zugute kommt den jungen Gründern, dass sie auch die Planung eines Events mitanbieten können. Ihnen sei bewusst, dass die saisonale Abhängigkeit nicht ohne Risiko ist. „Die schwachen Monate dürfen keinesfalls unterschätzt werden, damit laufende Kosten gedeckt werden können.“ Aber die Zeichen stehen eindeutig auf Wachstum, denn auch personell verzeichnet die Firma Zuwachs: Seit wenigen Wochen gibt es mit Daniel Neureuther einen dritten Inhaber. Das Trio hat sich in der Berufsschule kennengelernt. Alle drei stehen kurz vor dem Abschluss, die Prüfungen sind im Juli. Und dann kann es richtig losgehen mit der eigenen Firma.