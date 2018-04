Kultimativ: „Gerettetes“ Brot wird zu Knödeln im Glas

Wenn Janine Trappe, Felix Pfeffer und Matthias Helmke daran denken, wie viele Tonnen wertvolle Lebensmittel in Deutschland jeden Tag in den Müll wandern, stellen sich ihnen die Nackenhaare auf. Die drei wollten ein Zeichen setzen gegen diese Verschwendung und gründeten deswegen ihr eigenes Unternehmen, das aus altem Brot leckere Knödel macht, die ins Weckglas kommen und somit lange haltbar und schnell zubereitet sind.

Die Knödel lassen sich in der heimischen Küche in Scheiben schneiden, dann im Wasserbad erhitzen, braten oder grillen. Mit ihrer Idee haben die drei Gründer voll ins Schwarze getroffen. Das Medieninteresse war riesig, als die Kultimativ GmbH mit „Knödelkult“ an den Start ging, zahlreiche Fernsehsender berichteten bereits über die Anfänge im vergangenen Jahr. Und auch vom Interesse der Kunden wurde das Trio regelrecht überrannt: Es gab anfangs nur eine Homepage, aber keinen Bestell-Shop und die Leute standen virtuell betrachtet bereits Schlange. Das lag daran, dass Kultimativ als Crowdfunding-Projekt an den Start gegangen war. Jeder Geldgeber durfte sich bereits für ein Produkt registrieren lassen. Auf diese Weise kam ein fünfstelliger Eurobetrag zustande, obendrauf kamen nochmal 10 000 Euro Preisgeld im Rahmen eines Crowdfunding-Awards für Foodprojekte. „Wir wollten beim Crowdfunding eigentlich nur testen, ob die Leute das spannend finden. Und dann hat uns die Nachfrage überrollt“, erklärt Janine Trappe.

Mittlerweile gibt es fünf Sorten Knödel im Glas, die nach Angaben der Gründer bereits in Dutzenden Supermärkten und Feinkostläden zu haben sind. Der Verkauf läuft auch über die eigene Homepage an Direktkunden, die dabei auf einen Zähler stoßen, der ohne Pause rattert und anzeigt, wie viele Brotlaibe bis dato gerettet wurden. Darüber steht: „Wir finden, es ist höchste Zeit, etwas gegen dieses sinnlose Brotsterben zu tun.“ Die Knödel entstehen nach Angaben der Gründer „zu 100 Prozent aus dem unverkauften Brot ausgesuchter Bäckereien“. Jeder, der eine Portion kaufe, dürfe sich „Brotretter“ nennen. Eine Auszeichnung für das Unternehmen gab es bereits auch von der Bundesregierung, die das Konzept mit dem Preis „Zu gut für die Tonne“ belohnte.