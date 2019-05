Koch Films: Zwei Brüder an der Kamera

- Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Wenn die Mutter Redakteurin und der Vater Kommunikationswissenschaftler ist, liegt es nahe, dass die Söhne ebenfalls in diese Richtung gehen. Und so haben Kevin und Christopher Koch in Mittelbiberach ein Unternehmen gegründet, das professionelle Foto- und Filmaufnahmen für Unternehmen in aller Welt produziert.

Dazu zählen Imagefilme, Eventclips oder Social-Media-Inhalte. Nach eigenen Angaben haben die beiden ein Jahr nach der Gründung bereits Unternehmen wie Nike, Mercedes-Benz, Red Bull, Puma oder Vodafone am Haken. Das Duo hat sein Hobby mehr oder weniger zum Beruf gemacht.

Denn begonnen hat alles damit, dass sich die Brüder gegenseitig bei Action-Sportarten wie Freeski, Snowboard, BMX, Surfen oder Skateboarden fotografierten und filmten, um erste Clips zu produzieren. Sport und Lifestyle sind weiterhin wichtige Themen, aber wie man am Firmenportfolio ablesen kann, spielen auch Automobil oder Touristik mittlerweile eine wichtige Rolle.

Koch Films unterscheide sich von Mitbewerbern durch einen „eigenen Stil, hohe Qualität und extreme Flexibilität im Hinblick auf den Drehort des Kunden“, wie die beiden mitteilen. „So fliegen wir für den Kunden auch gerne mal um den halben Globus, um dort Aufnahmen zu machen und diese dann schnellstmöglich in perfekter Qualität weitergeben zu können.“ Im Zuge der Digitalisierung nehme die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Koch Films rasant zu.

Auf der anderen Seite sei die Zahl der Mitbewerber, zu denen die Brüder sämtliche Foto- und Videografen zählen, sehr groß. Aber die Kunden, mit denen Kevin und Christopher Koch bereits zusammenarbeiten, würden sich stets aufs Neue melden, wodurch die Firma ziemlich ausgelastet sei. Zumal die beiden Gründer, die 21 und 24 Jahre alt sind, noch studieren. Christopher Koch ist auf dem Weg zum Betriebswirtschaftler, Kevin Koch steht kurz vor dem Bachelor-Abschluss im Bereich Medienwissenschaft und Medienpraxis. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.