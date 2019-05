Klare Kante: Einkaufen ohne Verpackungsmüll

Im Frühjahr 2018 hat André Wieland in Weißenhorn einen Supermarkt aufgemacht, der auf Einwegverpackungen verzichtet. Im Sortiment hat er viele alltägliche Dinge – aber immer nachhaltig und zukunftsorientiert. Angepasst an die Kundenwünsche hat der Gründer seine Produktpalette ständig erweitert. Das Geschäft hat sich so gut entwickelt, dass Wieland noch im laufenden Jahr eine Filiale in Ulm aufmachen will.

Der Anstoß zur Gründung kam im Urlaub, berichtet der 33-Jährige: Am Strand wurden große Mengen Müll angespült. Von da an wollte Wieland sein privates Müllaufkommen strikt verkleinern. Das war gar nicht so leicht. In seinem Wohnort Weißenhorn gab es noch keinen Laden, in dem er ohne Verpackungen einkaufen konnte. Also hat der gelernte Kaufmann im Einzelhandel seine privaten Interessen zum Beruf gemacht. Vorher war er acht Jahre Zeitsoldat, hat sich zum Betriebswirt sowie zum kaufmännischen Fachwirt ausgebildet und dann bei Bofrost als Verkaufsfahrer gearbeitet.

In seinem neuen Laden hat Wieland die Erfahrung gemacht, dass viele plastikfreie Alternativen bei den Kunden gut ankommen. Vor allem deshalb, weil die Kunden die Produkte vor sich sehen und anfassen können – und nicht am Bildschirm raten müssen, ob die Sachen etwas taugen. Dem Ladeninhaber ist es wichtig, seine Produkte zu erklären – aber ohne missionierend zu wirken. Inzwischen hat der Gründer eine Teilzeitkraft eingestellt, die sein Konzept tatkräftig unterstützt.

Werbung für seinen Laden macht Wieland vor allem über Social-Media-Kanäle. Per Facebook und Instagram informiert er über Neuigkeiten. Zur Kundengewinnung dienen auch seine Aktionstage. Am Dienstag ist Müslitag: Alle Biomüslis sind sehr günstig zu haben und die Kunden dürfen individuell mischen. Am Mittwoch ist der Tag des frischen Bioland-Gemüses. Mit Bonuskarte bekommen die Kunden 20 Prozent auf das ganze Sortiment. Wieland freut sich über einen wachsenden Kreis von Stammkunden.