kiwi microgravity UG: Einfacherer Zugang zur Schwerelosigkeit.

Ursprünglich war kiwi ein Projekt bei Airbus in Immenstaad am Bodensee. Die Projektleiter mussten aber die Erfahrung machen, dass sie mit den Prozessen eines großen Konzerns und mit den hohen Stundensätzen an Grenzen stießen, die ihnen die angestrebten Markterfolge verwehrten. Deshalb entschlossen sie sich, ihre Ideen außerhalb des Konzerns im Zuge einer Ausgründung weiterzuverfolgen.

Gegenstand ihres neuen Unternehmens kiwi microgravity UG in Meckenbeuren sind die Forschung, Anwendungen, Services und Experimente mit Bezug zur Schwerelosigkeit. So werden etwa Experimente auf die Internationale Raumstation ISS, auf Raumkapseln und Parabelflüge gebracht. Dazu kommen unter anderem die Entwicklung und der Vertrieb von Spielzeugen, Spielen und Sportartikeln, die Effekte der Schwerelosigkeit nutzen, sowie die Vermittlung und Operation von Anlagen in der Schwerelosigkeit zur Unterstützung der schulischen und akademischen Bildung.

Das Besondere an ihrer Geschäftsidee, sagen die Gründer Mark Kugel, Philipp Schulien, Maria Birlem und Christian Bruderrek, sei die Standardisierung ihrer Hardware und damit die Möglichkeit, diese wiederzuverwenden. Dadurch könnten die Prozesse erheblich verkürzt und die Kosten stark gesenkt werden. So werde für die Kunden der Zugang zur Schwerelosigkeit viel erschwinglicher, einfacher und schneller.

Kunden von kiwi microgravity sind Raumfahrtagenturen wie Nasa, Esa und DLR. In Zukunft sollen aber immer mehr Kunden aus dem kommerziellen Bereich dazukommen, zum Beispiel Pharma- und High-Tech-Firmen, aber auch Universitäten.