Jules & Jones: Eine Zwei-Mann-Agentur für Werbe- und Kurzfilme

„Nicht immer, aber oft sagt ein Bild mehr als tausend Worte“, finden Julian Fischer, 25, und Jonas Roßner, 24. Und weil das so ist, haben die beiden mit „Jules & Jones“ eine Design- und Werbeagentur gegründet, die sich auf die Produktion von Werbe- und Kurzfilmen spezialisiert hat. Mit ihren Filmen wollen sie Unternehmen und Organisationen noch attraktiver machen. „Wir setzen uns intensiv mit Markenkommunikation auseinander, konzipieren Strategien und Erscheinungsbilder und überlegen uns kreative Geschichten, welche wir anschließend in Form von bewegten Bildern wiedergeben“, schreiben die Gründer in ihrer Bewerbung.

Julian Fischer stammt aus Mühlacker und hat eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Jonas Roßner kommt aus Memmingen und ist gelernter Grafikdesigner. Kennengelernt haben sie sich an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Fischer studiert dort Kommunikationsgestaltung, Roßner das Fach „Interaction Design“. Sie verbindet die Leidenschaft fürs Filmemachen. Als im fünften Semester ein Praktikum anstand, gründeten sie im November 2018 ihre eigene Agentur und sammelten dort ihre Erfahrungen im Umgang mit Kunden und mit eigenverantwortlichem Projektmanagement.

Ihre Spezialisierung auf Filme erklären die Gründer so: Heute reiche es nicht mehr aus, nur eine Webseite zu haben. Die Menschen hätten nicht mehr viel Zeit und Lust, Texte zu lesen, sondern wollten unterhalten, geführt oder beeindruckt werden. „Hier setzen wir an“, betonen Julian Fischer und Jonas Roßner, die offensiv, sympathisch, kompetent, aber mit Witz an Unternehmen herantreten wollen.

Offenbar mit Erfolg. Mit ihrer Auftragslage sind die Agenturgründer „sehr zufrieden“. Mittlerweile seien sie an einem Punkt, an dem sie in vielen Fällen zusätzliche Unterstützung brauchen könnten, gerade im Bereich der grafischen Ausarbeitung und der Postproduktion. Langfristig wollen sie das Team von „Jules & Jones“ deshalb erweitern. Aber jetzt steht im Sommer erst einmal der Abschluss des Studiums an.