Hundeschule Stefan Pagels: Die Beziehung zwischen Mensch und Hund verbessern

Wenn es zwischen Mensch und Hund nicht passt, kann Stefan Pagels helfen. Der 36-Jährige betreibt in Meßkirch eine Hundeschule. Ihm geht es darum, die Kommunikation und die Beziehung zwischen Hund und Halter zu verbessern. Denn die Tiere seien zwar nicht in der Lage sich intuitiv einer Situation anzupassen, könnten aber durchaus das richtige Verhalten lernen. Genau das versucht der Hundetrainer in seinen Kleingruppenkursen. Für das Training gibt es einen Platz draußen und eine Halle drinnen. Besondere Alltagssituationen wie Restaurant- oder Tierarztbesuche sind ebenfalls Teil der Kurse.

Eigentlich ist Stefan Pagels gelernter Bau- und Möbeltischler und hat unter anderem als Lastwagenfahrer gearbeitet. Mit Hunden hat er sich in seiner Freizeit beschäftigt. Schließlich begann er eine Zertifizierung zum Hundeerzieher und Verhaltensberater bei der IHK, die er im Frühjahr 2016 abschloss. In der Zwischenzeit hatte er auch seine Hundeschule gegründet, zunächst als Nebenerwerb, seit diesem Jahr nun in Vollzeit.

Seine Zertifizierung unterscheide ihn positiv von anderen Hundesportvereinen und -schulen in der Region, findet der Gründer. Die Wettbewerber seien schwerpunktmäßig damit beschäftigt, dass die Tiere Kommandos befolgen und Kunststücke vorführen. Stefan Pagels geht es mehr um das Verhalten der Hunde. Er beschreibt seine Herangehensweise so: „Es geht nicht um das Befolgen von Kommandos, sondern darum, dem Mensch zu vermitteln, wie ein Hund agiert und reagiert und sich dieses Wissen zu nutzen zu machen.“

Auf diese Themen will Stefan Pagels auch künftig setzen – und noch ausbauen. Die Integration des Hundes in den Alltag des Halters nehme immer mehr zu, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder im Urlaub. „Dies führt dazu, dass ich eine positive Unternehmensentwicklung erwarte“, betont der Gründer. Er will in Zukunft einen weiteren Hundetrainer einstellen. Ebenso kann er sich vorstellen zusätzlich als Berater für Therapie- und Schulhunde tätig zu sein und Einzeltraining für Problemfälle anzubieten.