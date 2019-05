H1P – das Original: Wettkampfshirt mit wechselnder Startnummer

Heinz-Jürgen und Jessica Lauren Passler sprechen von einer Weltneuheit, die den Laufsport revolutionieren wird: Die beiden haben in Schwäbisch Gmünd ein Wettkampfshirt erfunden, das die Sportler bei verschiedenen Veranstaltungen immer wieder verwenden können. Denn es hat eine integrierte Befestigung für die Startnummer. Das System haben Vater und Tochter sich patentieren lassen. Ihr Shirt nennen sie „H1P - Das Original“. Jetzt beginnen sie mit der Vermarktung.

Der 60-jährige Heinz-Jürgen Passler ist Maurer und begeisterter Läufer. Seine 26-jährige Tochter ist Industriekauffrau und hat Internationale Betriebswirtschaft studiert. Ihr System zur Befestigung der Startnummer am Shirt des Läufers beruht auf zwei Kordeln am Shirt. Die Kordeln werden durch Löcher in der Startnummer gezogen und mit Kordelstoppern fixiert. Dann sitzt die Startnummer mittig und gerade. Wenn der Sportler die Kordeln abnimmt, kann er das Shirt auch bei anderen Freizeitaktivitäten tragen.

Das Shirt besteht zu 78 Prozent aus recyceltem Polyamid, zu 22 Prozent aus Elasthan. Das Polyamid stammt aus Abfällen wie Fischernetzen und Industriekunststoffen. Das Recycling spart Rohstoffe und Energie und vermeidet Luft- und Wasserverschmutzung. Da die Menschen heute mehr Wert auf Nachhaltigkeit und recycelte Produkte legen, versprechen sich die Gründer vom Einsatz des Recyclingmaterials positive Auswirkungen auf ihr Unternehmen.

Kunden gewinnen wollen die Gründer mit persönlicher Akquise ebenso wie über ihre Website und Social-Media-Kanäle wie Facebook und Instagram. Einige Interessenten haben sie schon, darunter auch Firmen, die das Wettkampfshirt bei Firmenläufen verwenden wollen. Langfristig planen die Gründer, ihr Produktportfolio zu erweitern: Sie wollen die Farbauswahl vergrößern, zusätzlich Langarmshirts, Tops und Jacken anbieten sowie ihr Geschäftsfeld auf Radsport und Leichtathletik ausweiten. Der Vertrieb soll hauptsächlich über den Onlineshop erfolgen.