Gründerpreissieger 2018: Nähe als Geschäftsmodell

„Die Resonanz war brutal“, erzählt Marie Winter. Die Altenpflegerin hat im vergangenen Jahr den „Gründerpreis von Schwäbisch Media“ gewonnen, nachdem sie 2016 die Tagespflege Birkenhard in der Gemeinde Warthausen im Landkreis Biberach gegründet hat. Zum Zeitpunkt der Auszeichnung steckte sie bereits mitten in den Vorbereitungen für die Eröffnung einer zweiten Seniorentagespflege in Schemmerhofen. „Der Gewinn und das Preisgeld kamen zum richtigen Zeitpunkt“, sagt sie.

Der Preis habe ihr Unternehmen weiter bekannt gemacht. „Zur Eröffnungsfeier des Tagestreffs in Schemmerhofen sind rund 800 Menschen gekommen. Damit hätte ich niemals gerechnet“, erinnert sich Winter. Immer noch werde sie afu den Preis angesprochen. „Viele Menschen freuen sich, dass eine Seniorentagespflege den Preis gewonnen hat. Das kam sehr gut an“, erzählt die Gründerin. Chancen auf einen Gewinn hatte sich Winter nicht ausgerechnet.

An den beiden Standorten Birkenhard und Schemmerhofen gibt es für einzelne Tage bereits eine Warteliste – die Nachfrage steigt. Auch Menschen mit Demenz werden in den beiden Einrichtungen betreut. Zurzeit arbeiten 25 Mitarbeiter in beiden Einrichtungen. Doch wie rentabel ist das Angebot? „Einen besonders hohen Lebensstandard habe ich nicht“, erzählt Winter lachend, „ich muss eben gut kalkulieren, sodass alles passt.“ Das Wissen in Betriebswirtschaft und Gesundheitsmanagement hat sie sich im berufsbegleitenden Studium an der Katholischen Hochschule Freiburg angeeignet. Diesen Sommer wird sie ihr Bachelorstudium abschließen. Als nächstes will sie einen Ausbildungsplatz in ihrem Unternehmen einrichten.