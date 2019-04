Gründerpreissieger 2014: Energie aus Abwasser

Die Idee von Tobias Bergmann ist einfach und einleuchtend gewesen: Der Lindauer Ingenieur wollte die Energie, die in Abwasser steckt, nutzen – und so Strom und Wärme gewinnen. Auf dieser Vision basierte sein Geschäftsmodell und sein Unternehmen Blue Synergy, das er 2011 gegründet hat. Doch die Idee erwies sich nicht als so tragfähig, dass sie das Startup langfristig in der Gewinnzone hielt.

Die Produkte, die der heute 52-Jährige entwickelte und an Kommunen verkaufen wollte, waren Wasserturbinen zur Stromerzeugung und Wärmetauscher, mit denen Wärme zurückgewonnen wird. Sowohl Turbinen, als auch die Wärmetauscher waren optimiert für den Einsatz in Abwasserrohren und Kanalsystemen. Nach ersten Jahren mit Umsatzsteigerungen stagnierte aber das Geschäft von Blue Synergy. Bergmann führte das im Jahr 2016 auf die Erhöhung der EEG-Umlage und den niedrigen Ölpreis zurück. Ein gutes Jahr später eröffnet das Amtsgericht Kempten das Insolvenzverfahren. Der Gründer will sich zu den genauen Umständen nicht äußern, aber „wir waren erfolgreich, schließlich haben wir die Lizenz für die Produkte am Ende noch an einen Investor verkauft“, sagte Bergmann der „Schwäbischen Zeitung“.