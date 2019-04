Gründerpreissieger 2011: Hilfe für kranke Kinder als Geschäft

„Der Bekanntheitsgrad von Mukki ist immens gestiegen, sogar heute nach acht Jahren werde ich manchmal noch auf den Gründerpreis angesprochen“, sagt Heribert Karrer, der zusammen mit Annegret Holzwarth und Barbara Rittmeyer im Jahr 2011 den ersten Preis gewonnen hat. Die drei Pfleger haben im Herbst 2009 den Pflegedienst Mukki in Ulm gegründet. Mukki steht für „Mobile Ulmer Kinder-, Kranken- und Intensivpflege“ und bietet spezielle technologieabhängige ambulante Pflege von Kindern und Erwachsenen an. Insbesondere durch die häusliche Beatmungspflege, schließt Mukki damit die Lücke zwischen Klinik und Zuhause. Das Konzept und dessen Umsetzung hat die Jury von damals überzeugt.

Und der Erfolg von Mukki kann sich sehen lassen. Zum Ulmer Standort ist ein weiterer im oberschwäbischen Weingarten dazu gekommen. Die Zahl der Mitarbeiter lag 2011 bei 33 und ist inzwischen auf 103 gestiegen. Davon arbeiten 42 Mitarbeiter am Standort in Weingarten und betreuen rund 40 Familien. Das Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen der Familien und dem erkrankten Kind. So bietet Mukki neben verschiedenen Tagesdiensten auch Nachtdienste oder 24-Stunden-Betreuung an. „Viele Menschen wussten damals gar nicht, dass es eine ambulante Kinderkrankenpflege gibt“, erzählt Karrer.

Schwierige Personalsuche

Das Preisgeld hat der 57-Jährige gemeinsam mit seinem Team in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter gesteckt und im darauffolgenden Jahr ein Sommerfest organisiert. „Der Gründerpreis war auch eine große Bestätigung für uns und unsere Arbeit. Bei Verhandlungen mit Krankenkassen sind wir selbstbewusster geworden“, erzählt er. Für jedes Kind werde bei der jeweiligen Krankenkasse der Stundensatz extra ausgehandelt. Individuelle Betreuung und die Anpassung an die Bedürfnisse der Familie zeichnen Mukki aus. Dennoch müssen Anfragen von Familien regelmäßig abgelehnt werden. Der Grund: Personalmangel. „Wir möchten da keine Experimente machen. Wenn wir die Familie nicht richtig betreuen können, weil nicht genügend Personal da ist, müssen wir ablehnen“, bedauert Karrer. Für Mitarbeiter, die erfolgreich andere Mitarbeiter anwerben, gebe es eine Prämie von 500 Euro. So hofft der Unternehmensgründer neue Pflegefachkräfte für sein Team gewinnen zu können. Um dann weitere kranke Kinder zu betreuen.