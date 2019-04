Gründerpreissieger 2010: Hilfe im Zolldschungel

Deutsche Unternehmen, die ihre Produkte in Länder außerhalb der Europäischen Union liefern, benötigen dazu eine Genehmigung des Zolls. Seit 2006 bearbeiten die Behörden die Anträge nicht mehr auf Papier, sondern nur noch digital. Und genau auf dieser Tatsache basierte die Idee von Steffen Frey, Dominik Wild und Achim Ritz, als sie die Bex Components AG gründeten.

BEX Components entwickelt Softwarelösungen, mit denen international tätige Unternehmen ihre Exportanmeldung per Computer an den Zoll senden können. Dabei beliefert das Unternehmen andere Softwarehersteller, deren Programme exportierende Firmen bereits zur Auftragsabwicklung verwenden. Über diese Partner werden die Produkte von BEX Components dann vertrieben. „Ungefähr drei Viertel unserer Kunden sind Partner, aber in den vergangenen Jahren haben wir vor allem die Vermarktung an Direktkunden ausgebaut“, erklärt Dominik Wild, Vorstand und Mitgründer von Bex Components. Auch Schulungen für Unternehmen biete das Unternehmen nun an.

2010 haben sich die Softwarespezialisten für Export- und Zollmanagementsysteme aus Aalen gegen 41 starke Konkurrenten durchgesetzt und die Jury des in diesem Jahr erstmals verliehenen „Gründerpreis von Schwäbisch Media“ überzeugt. Nach der Preisverleihung habe es von allen Seiten viel Lob und Anerkennung gegeben. „Mehr Menschen wussten nach der Preisverleihung, dass es Bex gibt“, sagt Wild. „Und natürlich haben auch unsere regionalen Partner davon mitbekommen.“

Seit der Preisverleihung hat sich die Zahl der Mitarbeiter auf 23 verdoppelt. Und Bex Components will weiter wachsen. „In den kommenden fünf Jahren planen wir bis zu 40 Mitarbeiter“, erläutert Wild. Besonders Sales Manager und Softwareentwickler sucht das Unternehmen. „Wir möchten zukünftigen Mitarbeitern einen Platz bieten, wo man gerne ist und echt sein,“ sagt der Unternehmensgründer.