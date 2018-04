frenzel + mayer solutions GbR: Innovative Schutzhüllen

Ein Blick in die Zahlen der Allianz brachte Philip Frenzel und Peter Mayer auf die entscheidende Idee. Fast fünf Millionen Euro musste der Versicherungskonzern im Jahr 2014 für defekte Handys zahlen. Mehr als 70 Prozent der Schadenfälle betrafen gesprungene Displays oder kaputte Gehäuse. Für innovative Schutzhüllen musste es also einen interessanten Markt geben. So kam es im September 2017 zur Gründung der frenzel + mayer solutions GbR in Aalen.

Das junge Unternehmen hat als Geschäftsidee die Entwicklung, Patentanmeldung, Herstellung und Vermarktung einer neuartigen Schutzhülle für mobile Endgeräte wie etwa Smartphones und Tablets. Dabei handle es sich um eine sogenannte „aktive“ Schutzhülle. Aktiv deshalb, weil die Schutzhülle einen freien Fall erkenne, blitzschnell vier dämpfende Elemente ausfahre und so das Gerät zuverlässig vor einem irreversiblen Schaden bewahre.

Die frenzel + mayer solutions GbR hat ihre Arbeitsräume im Innovationszentrum der Hochschule Aalen. Dort trafen die beiden Gründer auf ein funktionierendes Netzwerk aus anderen Gründerinnen und Gründern, bereits etablierten Unternehmen, Mitarbeitern der Hochschule und vielen Partnern aus der Region, was sie als besonders vorteilhaft empfanden.

Noch stehe das Unternehmen am Anfang. Endproduktnahe Prototypen der neuen Schutzhülle unter der Bezeichnung ADCase befänden sich aber aktuell in der zweiten Testphase, sodass Philip Frenzel und Peter Mayer sehr zuversichtlich sind, dass ihr Produkt zeitnah die Marktreife erlangen wird.