Fox Party Box: Die Box, die Kinder und Eltern glücklich macht.

Ein Kindergeburtstag ist kein Zuckerschlecken – zumindest für die Eltern. Wer einmal eine Horde feierwütiger Kinder im Haus hatte, weiß, wovon die Rede ist. Schon im Vorfeld gibt es viel zu organisieren und einzukaufen. Da kommt das Angebot von Ramona Vosselmann doch gerade recht.

Auf ihrer Homepage kann sich das Geburtstagkind ein Motto aussuchen. Wer sich zum Beispiel für „Räuber und Piraten“ entscheidet, kriegt sechs passende Kostüme und Geschirr in einer Verleihbox per Post. Die Gebühr beträgt ab 65 Euro, der Inhalt kann rund zehnmal so viel Wert sein. Extras wie Schminke lassen sich zusätzlich in den Warenkorb geben.

Mehr als ein Dutzend unterschiedliche Boxen bietet die Gründerin an. Einen Bereich für Teenies, die vielleicht eine Pyjama-Party feiern oder in Star-Wars-Kostümen abgehen wollen, baut sie gerade auf. Im Angebot hat sie auch Licht- und Nebelmaschinen, Hüpf- und Sportgeräte. Sie liefert das Equipment in einem Umkreis von 30 Kilometern gegen eine kleine Gebühr aus. Wer will, kann die Sachen aber in Tettnang abholen, wo Ramona Vosselmann ein Büro bei der „Urmel Kinder Krebshilfe“ hat.

Aber Kindergeburtstag ist längst nicht alles, was Ramona Vosselmann, die im Hauptberuf bei einer Firma als Teamleiterin im Bereich Marketing und Vertrieb arbeitet, kann. Sie bietet auch die Betreuung der Kleinen samt Programm, sodass die Erwachsenen in Ruhe die Höhepunkte einer Hochzeitsfeier oder eines Familienfestes begehen können. „Es ergab sich, dass die Events mehr und mehr in den Vordergrund rückten, also bin ich auf den Zug aufgesprungen“, so Ramona Vosselmann.

Die Nachfrage ist ihren Angaben zufolge so hoch, dass sie gelegentlich sogar Aufträge ablehnen muss. Sie sei fieberhaft auf Personalsuche, um die Sache stemmen zu können. Nachhaltig ist Fox Party Box nicht nur, weil Kostüme und Co. durch das Verleih-Prinzip mehrfach zum Einsatz kommen. „Bei uns gibt es auch kein Einweggeschirr und auch Trend-Mottos aus aktuellen Disney-Filmen sind in unserem Sortiment nicht zu finden.“