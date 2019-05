Fotobus Herr Liebetanz: Witzige Bilder für Feiern aller Art

Die Idee ist originell: Wer ein bisschen Schwung in die Firmenveranstaltung bringen will, bucht den Fotobus von Stefan Trautmann. Der 35-Jährige, der einst als freier Fotograf für Medien, Magazine und Agenturen in Berlin gearbeitet hat, besitzt jetzt ein Fotoatelier in Tettnang und einen VW-Bus, in dem mehr oder weniger ernste Shootings stattfinden.

Er taucht damit auch bei Hochzeiten und Geburtstagen auf, bringt Accessoires wie Perücken und Spaß-Brillen mit, um die Stimmung aufzulockern und schießt witzige Bilder. „Der Bulli ist nicht nur ein Auto, er bringt Menschen zusammen, egal wo diese herkommen oder welche Positionen diese ausüben. Im Fotobus sind alle gleich“, lässt Trautmann wissen.

VW-Busse sind die Leidenschaft des gebürtigen Tettnangers und so kaufte er vor drei Jahren das Fahrzeug, baute es entsprechend um und taufte es auf den Namen des Vorbesitzers: „Herr Liebetanz“. Es handelte sich um einen Goldschmied aus Berlin, der den ehemaligen Feuerwehr-Bus mehr als ein Vierteljahrhundert gefahren hat. „Zudem ist der Bus durch die Namensgebung deutlich besser zu vermarkten.“

Wie gut die Sache ankommt, zeigt die Bildergalerie auf Trautmanns Homepage. Dort sind lustig verkleidete Männer zu sehen, die sich auf der Rückbank zusammenquetschen und Grimassen für den Fotografen schneiden. Der Junggesellen-Abschied macht sichtlich Spaß. Auch Hochzeitspaare lächeln in ungewohnten Posen in die Kamera. Zudem spielen die Locations oft eine wichtige Rolle: So steht der VW-Bus mal souverän direkt am Ufer des Bodensees, dann thront er hoch droben in den Weinbergen.

Witzig ist auch die Idee, dass sich der Bus im Internet sozusagen persönlich vorstellt: „Herr Liebetanz. Luft- nicht wassergekühlt. Geboren wurde ich 1963 als Kind des Wirtschaftswunders in Wolfsburg.“

Wie wichtig Marketing ist, hat Trautmann erkannt: Er ist auf Instagram und Facebook aktiv, besucht Messen, profitiert aber auch stark von Mund-zu-Mund-Propaganda. „Das Interesse an unserem Produkt ist nach wie vor groß.“