Flindo.App UG: Software zur besseren Vernetzung

Das Kürzel Flindo steht für „Flexibel informieren und dokumentieren“. Flindo.App ist eine Software des jungen Unternehmens in Wangen im Allgäu, welche nach Angaben der beiden Gründer Julian Moosmann und Steffen Stauber die Vernetzung etwa von Mitarbeitern vor Ort oder direkt beim Kunden mit den Kollegen im Büro optimieren kann.

Flindo.App erleichtere und verbessere die Schnittstelle interner und externer Kommunikation durch den schnellen Austausch von Informationen zu betrieblichen Prozessen, aktuellen Fortschritten und Projektabläufen. Als Besonderheiten von Flindo.App werden neben der Erfassung und Dokumentation aller wichtigen Informationen die schnelle Einsetzbarkeit der Software sowie deren sofortige Nutzbarkeit ohne Einarbeitungszeit genannt. Vor allem sei Flindo.App auch individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Nutzen der Betriebe anpassbar.

Derzeit setzen rund 15 Unternehmen aus dem Handwerk, der Industrie und der Verwaltung Flindo.App ein. Mit vielen anderen gibt es Gespräche, sodass Julian Moosmann und Steffen Stauber noch ein erhebliches Potenzial für die Kundenakquise in der Region sehen, aber auch darüber hinaus. Da die Digitalisierung in Zukunft weiter voranschreiten werde, könnten auch kleine bis mittlere Betriebe den Schritt in die Modernisierung durch Flindo.App wagen.

Sorge macht den Firmenchefs jedoch der Fachkräftemangel, zumal sie zur weiteren Anpassung ihres Produktes beziehungsweise ihrer Dienstleistung künftig neue Mitarbeiter im Vertrieb sowie in der Entwicklung benötigten.