FlexiRoof: Innovatives Dach für Pool und Koi-Teich

Was macht man, wenn man einen Pool hat, ein kleines Kind, das natürlich auf keinen Fall reinfallen sollte und mit den üblichen Poolabdeckungen so überhaupt nicht zufrieden ist? Ganz einfach: Man nimmt die Dinge selbst in die Hand und erfindet ein gründlich durchdachtes Produkt, das zum Renner am Markt wird.

Das jedenfalls hat Rainer Jäck aus Bad Waldsee gemacht. Und so hat er sehr flexible Elemente entworfen, die sich einfach über den Pool legen lassen und ein hohes Sicherheitslevel haben. Die Elemente müssen nicht in Schienen eingeklickt werden. Das mindert die Verletzungsgefahr und niemand muss Schmutz aus den Schienen kratzen. Die einzelnen Teile lassen sich leicht schieben und platzsparend stapeln. Zudem sind sie laut Jäck sehr langlebig. „Mein Prototyp ist bereits 18 Jahre alt und erfüllt voll seinen Zweck. 25 bis 30 Jahr Haltbarkeit sollten kein Thema sein.“ Zudem ist der Oberschwabe überzeugt, dass er ein „elegantes Design“ entworfen hat. „Ich wollte kein Gewächshaus machen, wie die Schiebehallen-Überdachungen oft bezeichnet werden.“

Jäck zeigt auf seiner Homepage Bilder, die davon zeugen, dass seine Konstruktion sehr stabil ist. Auf einzelnen Fotos liegen 30 bis 50 Zentimeter Schnee auf den Elementen. Auch die Wärmeisolierung sei sehr gut. „Wir erreichen einen Wert, der ungefähr dem entspricht, was in den 1970er-Jahren an Isolierung in Fenstern von Wohnhäusern üblich war.“ Auch in kühlen Monaten könne man deswegen unter der Poolabdeckung schwimmen. „Zusammengenommen ist das ein Gesamtpaket an Vorteilen, das seinesgleichen sucht.“

Jäck erreicht so nebenbei mit seinem Produkt noch eine ganz andere Käuferschicht: Besitzer von Koi-Teichen seien begeistert von seiner Erfindung. Die asiatischen Fische, die als sehr kälteempfindlich gelten, könnten dank der Überdachung in ihren Teichen überwintern. „Wir müssen allen Koi-Besitzern noch sagen, dass es sowas gibt. Denn in diesem Bereich sind wir nahezu konkurrenzlos.“ Insgesamt plant Jäck, der bis dato vor allem am deutschsprachigen Markt aktiv ist, eine deutliche Ausweitung seiner Aktivitäten auf „typische Pool-Länder“ wie Kroatien, Italien und Spanien.