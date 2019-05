Finishplanner – Partner of your dream!: Sportler-Service aus einer Hand.

Den Sportler und seinen Traum hat Julia Ruch in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit als Chefin des Einzelunternehmens Finishplanner – Partner of your dream! in Ulm gestellt. Der Athlet soll auf den Punkt mental stark und körperlich fit sein, damit das Training, der Schweiß und manchmal auch der Verzicht nicht vergeblich waren. Dabei wird dem Kunden alles Nötige aus einer Hand geboten: Trainer und Experten, die aufeinander abgestimmt das Training planen, die optimale Methode und alle relevanten Komponenten. Die Trainingsplanung erfolgt über eine digitale Plattform.

Sport ist die Leidenschaft von Julia Ruch, von Beruf aber ist sie Rechtsanwältin. Ihre Mandanten sind die Trainer und Experten, welche die Basis von Finishplanner bilden. Die Gründerin arbeitet eng mit der Psychologin Renate Stenzel zusammen, die auch das erste Kennenlern- und Analysegespräch führt und die Workshops leitet.

Dass Deutschland 2017 der wichtigste Fitnessmarkt in Europa war und die Nachfrage nach leistungsfördernden Dienstleistungen konstant hoch ist, lässt Julia Ruch auch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Allerdings müsse es gelingen, dem Kunden nachhaltig zu vermitteln, dass nicht der möglichst geringe Preis für eine Leistung entscheidend ist, sondern dass man dem Kunden zuhört und er die passenden Experten an seiner Seite hat, die seine individuelle Lage erkennen.

Finishplanner hat sich vorgenommen, das Expertennetzwerk weiter auszubauen, insbesondere in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Das Angebot soll auch auf Österreich und die Schweiz erweitert werden.